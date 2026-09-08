Música
Rels B lanzará un nuevo álbum inspirado en la bossa nova
El artista, que será nombrado como Hijo Predilecto de Mallorca, confiesa su reciente “obsesión” por los sonidos brasileños y adelanta temas como ‘Gaviotas’ y ‘Esperanza’
Carla Beltrán
Rels B prepara un nuevo salto musical en la que podría ser una de las semanas más memorables de su carrera en su isla natal. Después de dar su esperado concierto este viernes 11 de septiembre en Palma y recibir el título de Hijo Predilecto por la Diada de Mallorca, el artista planea lanzar un proyecto inspirado en los sonidos brasileños y el lo-fi: “Llevo unos meses obsesionado con la bossanova y decidí crear un proyecto entero mezcladolo con lo-fi, sonidos q me gustan y un micro de 1967”, ha confirmado el cantante en sus redes sociales.
El artista ha admitido que es un disco “diferente” y del que tiene "curiosidad" por saber qué pìensan sus fans. Por ello, ha querido adelantar los títulos de dos de las canciones que integrarán este nuevo trabajo: ‘Gaviotas de cristal’, de la que ya ha compartido un primer aperitivo en Instagram, y ‘Esperanza’, una pieza por la que confiesa sentir especial debilidad.
En redes sociales, el avance ha encendido de inmediato las expectativas de sus seguidores y compañeros del mundo musical del trap, con artistas como Khea, Lucho RK y Sloth Brite, que celebran esta nueva faceta de artista palmesano. Asimismo, Rels B ha confesado que su círculo cercano describe las canciones como "cura para el alma", mientras que su mujer, la actriz Nicole Betancur , ha quedado "obsesionada con todo el disco".
Según el cantante, el proceso de grabación arrancó en junio y aunque, no hay una fecha exacta de lanzamiento, su intención es dar a conocer el proyecto entero tras el concierto de este viernes a las 21.30h, que congregará a miles de seguidores en el Parc de la Mar, a los pies de la catedral.
Fuente: Diario de Mallorca
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