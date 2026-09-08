Pipiolas: la madurez artística y la ‘reconquista’ del escenario indie

Detrás del nombre de Pipiolas están Adriana Ubani Álvarez (Las Palmas de Gran Canaria, 1997) y Paula Reyes Morillas (Alcorcón, 1995). Ambas se conocieron formándose como actrices en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Lo que comenzó como una propuesta entre dos compañeras de interpretación para cantar juntas una canción dio pie, casi por inercia pero con un bagaje previo incuestionable, a uno de los proyectos más frescos e interesantes del panorama musical actual.

Muchos ven en Pipiolas el relevo de bandas españolas encabezadas por mujeres como Undershakers, Fresones Rebeldes, Nosoträsh o Le Mans. «No sé si el público de esa época tiene esa misma predisposición de ver a unas treintañeras sobre un escenario y que hacen algo que se puede parecer a todo eso», asegura Adriana, que explica que «estamos en un espacio de nicho que está muy bien y es muy bonito, porque tiene un cuidado y una ternura que no tienen otras cosas, pero es pequeño y a veces complicado de sostener. Nuestro objetivo ahora es girar este disco como se merece». Lo que nadie niega es el acierto de sus composiciones y su frescura sobre el escenario.

Fase de consolidación

La mitad canaria del proyecto está estos días de visita en su isla. Después de la salida de su segundo álbum en marzo, con título homónimo, el proyecto se encuentra en una fase de «rearranque» y consolidación. Tras sufrir un parón en el momento en el que tenían que participar en los festivales más importantes del género, la banda ha iniciado una nueva etapa de la mano de la agencia Life in Dallas.

«Creemos el anterior equipo de ‘management’ no estaba funcionando de la manera en la que nosotras entendíamos que tenían que hacerlo. Simplemente, ha sido una diferencia de funcionamiento y ya está. Ahora estamos con Life in Dallas y estamos muy contentas», explica Adriana. A pesar de los cambios, Pipiolas mantiene intacta su alianza discográfica con Elefant Records, sello histórico del pop indie en España. Con esta nueva infraestructura, la banda busca darle al álbum el recorrido en salas y festivales que merece.

Pipiolas sacaron este año su segundo trabajo discográfico con título homónimo. / LP/DLP

Debutaron en 2023 con el álbum No hay un Dios, que les trajo a Gran Canaria para participar en el festival LPA Groove Summer, con el escenario en el edificio Miller.

El contraste entre sus trabajos refleja su crecimiento artístico. Mientras que su primer trabajo respondía a una necesidad urgente e intuitiva de lanzar música con canciones que le salían a Paula como una amalgama de sensaciones iniciales, este segundo disco, Pipiolas, presenta un poso y una madurez que solo dan los años de trayectoria conjunta, «una propuesta asentada y reflexiva que parte de lo que se quiere contar, orientada a mantener al grupo en el lugar de conexión que ha construido con su público», afirma Adriana Ubani, quien sostiene que «lo difícil de esta industria no es empezar, sino mantenerse».

Admiración por la música urbana canaria

El universo sonoro de Pipiolas se nutre además del interesante contraste entre los gustos de sus dos integrantes. Por un lado, Paula ha crecido vinculada al pop-rock español, cuyas referencias líricas y melódicas impregnan la composición. Por otro lado, Adriana aporta un bagaje diferente marcado por la influencia de sus padres músicos, su gusto por el pop mainstream, las grandes divas de la música y, de forma muy especial, la escena urbana. En esa línea, Adriana es consciente de que Canarias es ahora mismo un importante semillero de artistas del género, tanto a nivel nacional como internacional. Es por ello que sigue con admiración la explosión de la música urbana canaria, valorando tanto la consolidación de artistas pioneros como Cruz Cafuné o Quevedo como la irrupción de nuevas figuras emergentes que están transformando el panorama actual, como La Pantera, Lucho RK o Juseph, «y a ellos se les suman otra nueva generación de artistas que lo está haciendo muy bien desde el principio».

Adriana Ubani dice que «lo difícil de esta industria no es empezar, sino mantenerse»

A lo largo de su carrera, Pipiolas ha sabido ganarse el respeto de figuras consagradas de la música española mediante una mezcla de naturalidad y descaro artístico. Un ejemplo claro de ello fue su colaboración con Kiko Veneno, en el sencillo Llorarme, nacida del simple atrevimiento de proponerle una participación tras constatar que el maestro las seguía e interactuaba con ellas en redes sociales. Esta colaboración se suma a una red de alianzas que incluye a compañeras de generación como Ginebras (Todas las horas), Begoña Vargas (Domingo raro) o Rigoberta Bandini (La Niña Bonita), demostrando la capacidad de la banda para dialogar con diferentes corrientes sonoras y estéticas.

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La meta de Pipiolas sigue siendo clara, defender su trabajo en directo, expandir los horizontes de su segundo álbum y continuar haciendo música desde la verdad artística y la complicidad de dos amigas que un día decidieron subir juntas al escenario y que saben que tienen mucho que ofrecer al panorama musical actual.