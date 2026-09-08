Noel y Liam Gallagher firman la paz en el conciliador documental ‘Oasis: Don’t look back in anger’

Si en otro documental estrenado estos días, el de Fito Páez (‘El mundo cabe en una canción’), el músico rioplatense advierte, nada más comenzar, que no le valen los retratos glorificadores y que es preciso que la narración tenga una dosis de “malicia”, dice, el de Oasis representa más bien lo contrario. Como sugiere su título, ‘Oasis: Don’t look back in anger’ (estreno el próximo viernes en las salas, más adelante saltará a Disney+) es un canto a la fraternidad, los buenos sentimientos y el arte de enterrar el hacha de guerra, y acude a los hermanos Gallagher como muestra extrema de que la música tiene un poder insospechado para curar heridas.

Porque Noel y Liam se dijeron de todo y se tiraron, literalmente, los trastos a la cabeza (aquella noche en París, 28 de agosto de 2009, cuando todo saltó por los aires), para pasar a continuación quince años sin hablarse ni compartir estancia alguna. El documental, dirigido por Will Lovelace y Dylan Southern (autores de filmes sobre Blur y LCD Soundsystem) comienza rescatando metraje salpicado por algunas de las viejas impertinencias (también autoinfligidas, sobre todo por Liam: “éramos malísimos”, “solo digo gilipolleces”) y dejando constancia de la gravedad que alcanzó la situación. Vemos a un Noel Gallagher pretérito confesando que se siente “incapaz de perdonar”.

Exorcizar demonios

Pero, pasado el tiempo, el temple es otro y los hermanos tienden a acercarse portando la bandera blanca, aunque la pantalla no llega a mostrarnos cómo se ha cocido ese proceso tan delicado. Vemos al grupo emprendiendo su primer ensayo, en mayo de 2025, en una enorme nave, y a Noel afrontando la voz solista en ‘Columbia’. Liam tarda unos días en aparecer y, cuando lo hace, se limita a hacer un comentario sobre las pantallas acústicas de la batería (pide que las saquen, “me están tocando las narices”) y se dirige directamente al ‘micro’ para abordar ‘Hello’. Ni abrazos, ni aspavientos. A Noel se le ve un poco contrariado, si bien observa que Liam “canta enfadado, como exorcizando demonios”.

Noel y Liam Gallagher en el documental que llega a los cines este viernes. / EPC

La procesión va por dentro y el documental lo refleja de un modo sutil, contrastando la contención emocional que se percibe entre bambalinas con la explosión de júbilo que causa la noticia del regreso de Oasis de puertas afuera. El hilo narrativo soterrado apunta hacia el modo en que sus canciones han crecido en importancia ante un público multiplicado, que abarca a los hijos de los fans originales, veinteañeros que brincan en la pista de los conciertos. “No era así en los 90”. Multitudes que cantan ‘Don’t look back in anger’ en el acto popular en el que se despide a las 22 víctimas del atentado que, en 2017, Estado Islámico perpetró al final de un concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena.

Poco a poco, el voltaje emocional va escalando. Vemos a Noel y Liam compartiendo su primera entrevista en más de dos décadas, y gradas llenas de público entusiasta en Buenos Aires, Los Ángeles, Seúl. “No pensaba que esto sería tan grande, con todos estos estadios”, musita Noel. Sus canciones no lo explican todo, también están los poderes expresivos de su hermano. “Había olvidado lo que él significa para la gente”. Sensación de reconocimiento mutuo. “Ya no hay lucha por el poder”, hace notar Liam. “Nos miramos como iguales”,

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El mensaje final de ‘Oasis: Don’t look back in anger’ tiene que ver con el papel de la música para desentumecer conflictos enrocados, rebajar egos, unir y ahuyentar los malos espíritus en un tiempo en el que el mundo se ha enrarecido. ¿Una moraleja algo cursi para un documental sobre Oasis? Lovelace y Southern están por la paz y el amor, y aunque los abrazos y palmaditas entre Noel y Liam se hacen esperar, y son frugales, el clímax del filme lo pone un clásico perfumado de Burt Bacharach y Hal David, ‘What the world needs now is love’.