Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente y Lia Kali acompañarán a Shakira durante su residencia en Madrid

Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente y Lia Kali serán algunos de los artistas que acompañarán a Shakira durante su residencia en Madrid, un evento que comenzará el próximo 18 de septiembre y se prolongará durante cuatro fines de semana consecutivos.

La residencia, que tendrá lugar en el recinto Iberdrola Music y se enmarca en la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran', también contará con la participación de Aria Vega, Gale, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés, que compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos y con las mujeres como protagonistas.

El evento formará parte de un proyecto más amplio bajo el título 'Es Latina', "una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista, que transformará la ciudad durante un mes entero", según han explicado sus organizadores en un comunicado. Tal y como ha explicado Shakira, los españoles son latinos y los americanos son latinos. "Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo", ha indicado la artista.

La celebración tendrá como epicentro 'Macondo Park', una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza, a través de ocho pabellones temáticos.

En 'La Biblioteca', de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

Por su parte, 'El Taller' reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas; 'El Mercado' acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana, con una curaduría del chef Rafa Zafra, y 'El Museo de Shakira' permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

Noticias relacionadas

Además, 'La Sala por Occident', sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada, los artistas que acompañarán a Shakira y 'Club Loba' será el punto de encuentro de su comunidad global. También habrá un espacio para los niños --'Macondito'-- y en el centro de la 'ciudad' estará 'Macondo Plaza' que será el escenario donde cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.