Un museo de Oxford devolverá 39 restos de humanos a la comunidad Naga en la India

El Museo Pitt Rivers de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, devolverá los restos de 39 personas a la comunidad Naga en la India. Estos restos fueron sustraídos durante la época colonial británica y han permanecido en sus colecciones durante décadas, según informó el museo a la AFP el lunes. El museo, que alberga la mayor colección mundial de artefactos Naga, confirmó que está preparando la devolución de estos restos ancestrales tras la aprobación del Foro para la Reconciliación Naga (FNR), organización que representa a esta población indígena del noreste de la India.

Estos restos humanos fueron recogidos a principios del siglo XX por administradores coloniales británicos, y algunos permanecieron expuestos al público hasta 2020. La directora del museo, Laura Van Broekhoven, elogió el proceso, afirmando que ha transformado la restitución en un movimiento de "sanación y unificación" para la comunidad Naga. Para el pueblo Naga, esta repatriación no se trata simplemente de devolver huesos y restos ancestrales a su tierra; se trata, sobre todo, de ver restaurada su memoria al lugar que le corresponde, declararon la Fundación Nacional de Investigación (NRF) y otras organizaciones involucradas en el acuerdo en un comunicado a la AFP.

Según el museo, la solicitud de restitución se refería a 40 restos humanos, y la Universidad de Oxford aprobó la devolución de 39 de ellos el 13 de julio, tras concluir que un último espécimen no pudo ser identificado definitivamente como perteneciente a una persona Naga. Durante varios años, el museo ha estado trabajando con el Fondo Nacional para los Refugiados (NRF), jefes tribales, líderes religiosos y representantes de la comunidad para determinar los términos de la repatriación de los restos.

Aún no se ha fijado una fecha para la ceremonia de entrega. Se espera que una delegación Naga acompañe los restos a su territorio de origen. Este proyecto forma parte de un movimiento internacional para repatriar objetos y restos humanos adquiridos durante el período colonial por instituciones occidentales. En 2022, el Museo Horniman de Londres devolvió 72 objetos a Nigeria, incluyendo 12 bronces de Benín, mientras que la Universidad de Edimburgo devolvió los cráneos de seis miembros de una tribu nativa americana a principios de 2026.

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La legislación británica prohíbe a los museos nacionales realizar repatriaciones. Sin embargo, algunos sortean la ley mediante préstamos a largo plazo, como en 2024, cuando el Museo Británico y el Museo Victoria y Albert devolvieron 32 objetos de oro a Ghana por un período de seis años.