Joan Yago, autor 'calórico', Premio Nacional de Literatura Dramàtica: "Este galardón confirma que vale la pena arriesgar"

El dramaturgo catalán Joan Yago (Barcelona, 1987) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2026 por su obra 'La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable)', de Editorial Comanegra, un texto "arriesgado y deliberadamente delirante", según el fallo del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

"Me hace mucha ilusión el premio porque se lo han dado a una obra de la que estoy muy satisfecho y que, pese a montarse dos temporadas, me he quedado con la sensación que tenía más vida", explica por teléfono. A diferencia de otras obras de La Calòrica 'La brama del cèrvol' no se ha visto en Madrid, algo que lamenta. Tal vez el premio ayude a montarla en la capital. "Es la obra con la que yo y la compañía hemos arriesgado más. El premio me confirma y reafirma que hay que arriesgar y hacer lo que nadie se espera".

El jurado ha seleccionado su obra por "la potencia de un texto sorprendentemente arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con el presente desde una profunda crisis existencial y política". 'La brama del cérvol' se erige como "una obra coral de historias entrelazadas, marcadas por las contradicciones morales de sus hilarantes personajes", en palabras del jurado. "Con un tono sarcástico que por momentos abraza la metateatralidad, el dramaturgo propone una forma arriesgada de gran alcance popular", añade el tribunal.

Esta pieza, estrenada en el Lliure en 2025 y programada también este año en el Poliorama, no es la típica comedia política de La Calòrica, destaca Yago: "Es la obra más compleja, abstracta, larga y existencial que hemos hecho, combina escenas cómicas con otras oníricas". Tener que escuchar que algunos espectadores que se quejaban porque la obra no era lo que esperaban de La Calòrica le ha hecho reflexionar.

"Es la obra más compleja, abstracta, larga y existencial que hemos hecho, combina escenas cómicas con otras oníricas"

Pero el premio, de alguna manera, es un espaldarazo para seguir arriesgado, aunque solo sea de tanto en tanto. Tener un público fiel es una bendición y hay que cuidarlo pero los creadores necesitan salir de su zona de confort para avanzar. Actualmente está terminando 'Les dones Piñeiro', un proyecto donde los actores de La Calòrica suman arte con las T de Teatre para hablar de la Barcelona proletaria. Se estrenará en el Poliorama después de Navidades.

Yago, autor de más de una veinena de títulos, se graduó en Dirección y Dramaturgia por el Institut del Teatre de Barcelona donde conoció al equipo con quien formó la compañía independiente La Calòrica, colectivo que ha conectado con un público amplio. Estrenaron en 2010 su primera obra en el Versus Teatre, 'Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel' que remontaron en el Lliure en 2020.

Con La Calórica ha estrenado una decena de piezas, entre ellas 'Fairfly' (Premio Max Autoría Revelación 2018 y Premi Butaca al mejor texto 2017) que esta temporada recupera el Texas; 'Els Ocells' y 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda' (Premi Butaca a mejor texto). También ha escrito piezas al margen de la compañía como 'Sis Personatges - Homenatge a Tomàs Giner' (Premi de La Crítica 2018); el monólogo 'Tot el que passarà a partir d'ara'; 'You say tomato' (Premi Crítica Serra d’Or a mejor texto teatral, 2016) y la continuación 'I say potato' que se montarán en FiraTàrrega esta semana y en La Villarroel en primavera. Y en octubre el Tantarantana recupera 'Nosaltres, els sense nom', adaptación del libro de Joan Garcia Oliver que Mosmaiorum estrenó en La Beckett la temporada pasada. Y Joan Arqué dirigirá 'Un lloc comú' en La Villarroel, una obra antigua que escribió en 2013.

Yago también ha escrito obras en castellano. En Madrid debutó con 'Breve historia del ferrocarril español' (2022), estrenada en el Teatro María Guerrero con producción del Centro Dramático Nacional con quien hace dos años realizó la adaptación teatral de 'Nada', de Carmen Laforet.

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Por cierto, el autor asegura que no tiene ni idea de qué va a hacer con la pasta del premio. "Nunca he sido muy bueno con el dinero. De momento lo celebraré comprándome un croissant".