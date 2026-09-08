Cine
Javier Bardem y Penélope Cruz llegan a la Mostra con 'Búnker' y su crisis de pareja, el 'Eyes Wide Shut' de Florian Zeller
AFP
Los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz, una de las parejas más explosivas del cine, presentan este martes en la Mostra de Venecia la esperada película "Búnker", sobre un matrimonio en crisis tras casi dos décadas juntos. La cinta, escrita y dirigida por el francés Florian Zeller, lleva meses suscitando expectativas teniendo en cuenta el parecido entre los personajes ficticios y los intérpretes, que se casaron en 2010.
"El ADN de la película estaba en el hecho de que eran ellos y en el hecho de que eran una pareja real", dijo recientemente el director a la revista especializada Variety. El filme cuenta la historia de Miguel, un conocido arquitecto que se plantea aceptar la construcción de un búnker de supervivencia para un multimillonario del sector tecnológico. Su esposa Sofía, en cambio, no ve con buenos ojos el lucrativo proyecto y genera en ella dudas sobre su marido y su matrimonio de 17 años. En las primeras imágenes que se han visto, Miguel cuenta en inglés durante una comida cómo se conocieron, mientras su mujer lo mira atentamente.
Zeller, que saltó a la fama con su ópera prima "El padre", creó "Búnker" para Bardem y Cruz, inspirado en otra célebre película con una pareja de alto voltaje: "Eyes wide shut" ("Ojos bien cerrados"), de Stanley Kubrick, con Tom Cruise y Nicole Kidman. El director sentía curiosidad por el hecho de que nunca habían encarnado en la gran pantalla a una pareja casada. "Esa permeabilidad entre la realidad y la ficción me pareció un proyecto realmente fascinante", comentó a Variety.
Bardem, de 57 años, y Cruz, de 52, han trabajado juntos en una decena de películas, desde la tórrida "Jamón, jamón" (1992), su primer proyecto en común, hasta el thriller "Todos lo saben" (2018). Los dos intérpretes coincidieron en el pasado Festival de Cannes, pero con dos películas diferentes: Bardem dando vida a un autoritario padre en "El ser querido", y Cruz como una cantante de cabaret en "La bola negra". Bardem y Cruz, ambos con un Óscar a la mejor interpretación de reparto, son asiduos del Lido.
Ella ganó la Copa Volpi por su papel en "Madres paralelas" (2021), de su querido Pedro Almodóvar, y él logró el máximo galardón por "Mar adentro" (2004) y "Antes que anochezca" (2000), un doblete del que pocos actores pueden presumir.
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