La Fundació Carulla impulsa unas nuevas becas de apoyo a la creación con impacto social

La Fundació Carulla ha abierto una nueva convocatoria de becas para impulsar proyectos de creación artística que "den respuesta, desde las artes y la cultura, a algunos de los grandes retos sociales del presente", ha anunciado la entidad.

La iniciativa nace de la convicción de que "la cultura es una herramienta imprescindible para generar nuevos imaginarios, reforzar los vínculos comunitarios y construir una sociedad más cohesionada, crítica y democrática".

Impulsada en alianza con seis agentes culturales de referencia —Fira Mediterrània de Manresa, Mercè Arts de Carrer (MAC), El Canal de Salt, Festival Temporada Alta, Festival L'Inevitable y Nau Ivanow—, la convocatoria ofrece un modelo de acompañamiento integral que va más allá de la financiación.

La convocatoria estará abierta del 7 al 27 de septiembre y seleccionará dos propuestas de creación artística inéditas, que recibirán 18.000 euros cada uno y formarán parte de un itinerario que incluye residencias artísticas, espacios de creación, acompañamiento especializado, procesos de mediación y varias oportunidades de exhibición pública a lo largo de 2027.

La directora de la Fundació Carulla, Marta Esteve, ha destacado que estas becas son "fruto de una alianza entre agentes culturales que comparten una misma mirada: que la cultura es una herramienta imprescindible para afrontar los grandes retos sociales". "Más que financiar proyectos, queremos crear las condiciones para que las ideas puedan crecer, conectar con la ciudadanía y generar un impacto real", ha agregado Esteve.

Las becas buscan impulsar proyectos artísticos inéditos que, desde la creación, aporten nuevas miradas sobre dos de los principales retos sociales del presente. Por un lado, la fragmentación social y la erosión de los valores democráticos, promoviendo el encuentro, el pensamiento crítico, la convivencia y el reconocimiento mutuo. Por el otro, la pérdida de diversidad lingüística y cultural catalana, reivindicando la lengua y el patrimonio cultural como espacios de creación, cohesión social y construcción de futuro.

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La convocatoria pone el foco en aquellas propuestas que entiendan la creación artística como una herramienta para generar nuevos imaginarios, fortalecer los vínculos comunitarios y contribuir a la transformación social.