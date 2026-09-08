Crítica de 'Babies' (Filmin): la serie que observa con paciencia y empatía el drama de perder a tus bebés

'Babies' Creador y director: Stefan Golaszewski Reparto: Paapa Essiedu, Siobhán Cullen, Charlotte Riley, Jack Bannon País: Reino Unido Duración: 55 min. (6 episodios) Año: 2026 Género: Drama Estreno: 8 de septiembre (Filmin) ★★★★

'Babies' merece atención y aplauso ya solo por girar en torno a un tema que genera mucho dolor alrededor del mundo, pero del que no se habla demasiado, como con tantas otras cosas terribles que pasan a las mujeres (y, en la mayoría de casos, aunque sin sufrimiento comparable, las parejas a su lado): la pérdida gestacional y el duelo que genera. Hace ya más de dos décadas veíamos a Charlotte (Kristin Davis) sufriendo un aborto espontáneo en 'Sexo en Nueva York', pero hacía falta observar este drama tan común con más realismo y minuciosidad. O, dicho de otro modo, dedicar toda una serie a ello.

La crítica británica se ha rendido en masa a dicha serie, escrita, dirigida y musicada (dos canciones directas al corazón) por el curtido en comedia Stefan Golaszewski ('Him & her', 'Mum'), quien ha conocido de primera mano el duelo perinatal. Hay que ser una roca para no romperse con la historia de Lisa (Siobhán Cullen) y Stephen (Paapa Essiedu, revelación de 'Podría destruirte'), matrimonio treinteañero al que conocemos de camino a una reunión familiar en la que conocerán al bebé de la prima del segundo. Ella se marcha rápido del pub donde han quedado, asfixiada por la felicidad ajena. Cargan con el trauma de un aborto espontáneo, pero quieren (necesitan) volver a intentarlo. De los dos, Stephen es el más positivo, o así quiere verse él. Ponerse el disfraz de hombre racional le permite creerse, de vez en cuando, que hay un camino hacia delante.

En paralelo seguimos la relación del repelente Dave (Jack Bannon), mejor amigo y padrino de boda de Stephen, con la reservada Amanda (Charlotte Riley), última en una larga serie de conquistas infructuosas. Dave ya ha conseguido tener un hijo, pero no lo ve demasiado y no sabe muy bien qué hacer cuando lo hace. Amanda tiene un pasado triste que conoceremos de forma progresiva. 'Babies' nos habla sobre más de una clase de pérdida. Sería imposible de ver si en el relato no se colaran agradables ráfagas de ligereza y calidez.

Golaszewski sigue buscando su lado dramático tras 'Marriage', serie sobre los altibajos de una pareja (Nicola Walker y Sean Bean) casada desde hace casi tres décadas, pero no olvida que la vida está hecha de muchos matices incluso en sus momentos más oscuros. Su análisis microscópico de la cotidianidad resulta casi radical en un momento de la historia televisiva en que se trata de acelerar o morir. Observamos los procesos del día a día y escuchamos conversaciones en apariencia inanes que, en realidad, pueden decir mucho; ser la 'performance' de la normalidad en mitad de la pena máxima o el miedo.

'Babies' puede no ser perfecta. Quizá en su afán por mostrar la realidad de frente, su autor puede flirtear inconscientemente con la pornografía emocional, como en cierta secuencia insoportable de una ecografía de las doce semanas. En otras ocasiones, el naturalismo se impregna de melodrama y, paradójicamente, la propuesta pierde intensidad en lugar de ganarla. Cierta decisión narrativa del último episodio nos recuerda que lo atrevido no siempre es lo más indicado; una delgada línea separa la audacia de la imprudencia.

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Pero nada de esto deja de hacer a 'Babies' una serie inolvidable, un recordatorio de que se puede atrapar la atención del espectador con los mimbres solo supuestamente sencillos de la realidad más terrenal. Contando historias de gente sin mucho dinero, pero, al menos en el caso de Lisa y Stephen, sobrados de amor. Defendiendo que cualquier vida humana es el mayor espectáculo del mundo.