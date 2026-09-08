La controvertida empresaria Elizabeth Holmes protagoniza un documental sorpresa de A24 sobre sus últimos días de libertad

El Telluride Film Festival, que tuvo lugar del 4 al 7 de septiembre en Colorado, tenía una sorpresa preparada para el mundo del cine. La productora A24 presentó 'You Can See Everything', un documental secreto sobre los últimos días de libertad de la empresaria Elizabeth Holmes, antes de que entrara en prisión por estafa.

El documental, que ya está dando de qué hablar y que muchos ya consideran un fuerte candidato para la temporada de premios, está previsto que se estrene este octubre en cines de Estados Unidos. Los artíficies detrás de esta obra son el comediante Nathan Fielder, creador de la aclamada serie 'Los ensayos', 'Nathan al rescate' y 'The Curse'; y el director Lance Oppenheim, autor de 'Some Kind of Heaven' y de 'Primetime', película protagonizada por Robert Pattinson que se estrenará a finales de septiembre y que está basada en el periodista Chris Hansen, quien presentaba el programa de televisión 'To Catch a Predator', donde buscaba dar caza a supuestos depredadores sexuales a través de internet.

¿De qué trata el documental?

'You Can See Everything', que tiene una duración de 174 minutos, quiere adentrarse en la psicología de Elizabeth Holmes, la polémica empresaria de Silicon Valley que fundó Theranos en 2003, una compañía de tecnología médica que aseguraba que podía realizar pruebas utilizando unas pocas gotas de sangre. El proyecto atrajo a importantes inversores y, según la revista 'Forbes', Holmes llegó a alcanzar una fortuna de 4.500 millones de dólares, convirtiéndose en la mujer multimillonaria hecha a sí misma más joven de Estados Unidos. Tras las investigaciones del periodista John Carreyrou del 'The Wall Street Journal', se demostró que dicha tecnología no existía y que, de haber sido real, podía poner en peligro a los pacientes. Holmes fue declarada culpable de fraude y conspiración en 2022 y condenada a 11 años de cárcel.

Lo que se sabe de momento del documental es que poco antes de ingresar en prisión, la controvertida empresaria decidió invitar a un equipo de filmación a su casa de la playa en Del Mar para documentar su vida diaria antes de perder su libertad. El film, que acabó alargándose a lo largo de tres años —Fielder incluso llegó a entrevistar a la ejecutiva en prisión—, supone un retrato íntimo y desconcertante sobre la mente de Holmes y cómo, pese al escándalo, seguía convencida de que no había realizado ningún acto delictivo, resultando en una situación en la que se desdibujan los límites de la realidad y la ficción, una característica de los proyectos de Fielder.

Este documental, en el que también aparecen su marido, el empresario hotelero Billy Evans, y los dos hijos que tienen, no ha sido el primer intento de retratar la polémica de Theranos. Alex Gibney creó el documental 'The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley' (2019) para explicar el ascenso y la caída de la empresa; Hulu estrenó la miniserie 'The Dropout' (2022), donde Amanda Seyfried se pone en la piel de Holmes, actuación que la hizo ganar un Emmy; y, aunque no llegó a materializarse, el director Adam McKay quiso rodar la película 'Bad Blood', que tenía que tratar sobre la historia de la convicta y que iba a estar protagonizada por Jennifer Lawrence.

Carrera a los Oscars

Como ha confirmado 'Variety', el documental tiene las características para poder optar a los premios Oscars. La cuestión es que en las 98 ediciones de la gala, ningún documental ha sido nominado nunca para la categoría de mejor película, a pesar de que en 2009 la Academia amplió el número de nominaciones a 10.

Noticias relacionadas

A24 tiene fuertes contrincantes, pero todo es posible y no sería de extrañar que el documental consiguiera alguna nominación en los premios, al igual que sus últimos éxitos: 'The Drama' y 'Backrooms', a las que seguramente se sumará 'Primetime'. Actualmente, el récord de más películas nominadas a mejor película por un solo estudio en una edición lo tiene la productora Metro-Goldwyn-Mayer, que en los premios de 1937 consiguió meter en la categoría cinco largometrajes: 'The Great Ziegfeld', 'Libeled Lady', 'Romeo and Juliet', 'San Francisco' y 'A Tale of Two Cities'.