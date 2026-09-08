Christine Lagarde publicará sus memorias en enero, 'Lady First': "Quiero que conozcan la cruda verdad de una niña rebelde de origen humilde y clase media"

La presidenta Christine Lagarde publicará una autobiografía en enero, en medio de crecientes especulaciones sobre su posible salida del Banco Central Europeo antes de que finalice su mandato. El libro, titulado "Lady First", se publicará en alemán el 29 de enero, según un comunicado de prensa de la editorial Piper. En él figurarán figuras destacadas como la exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, el expresidente francés Nicolas Sarkozy, el rockero Bono y la diseñadora de moda Diane von Furstenberg.

"Christine Lagarde siempre ha sido pionera: la primera mujer ministra de Economía y Finanzas de Francia, la primera mujer en dirigir el Fondo Monetario Internacional, la primera mujer presidenta del BCE", señala el comunicado. "Ahora, por primera vez, cuenta la historia de su propia vida". Según Piper, Lagarde planea promocionar el libro en persona en Alemania y Suiza en febrero. También se publicará en inglés.

La noticia de las memorias surge en medio de rumores de que Lagarde no completará su mandato de ocho años al frente del BCE, que finaliza en octubre de 2027. Bloomberg informó el mes pasado que el Foro Económico Mundial, conocido por su reunión anual en Davos, sigue intentando convencerla para que asuma la presidencia y que ella parece dispuesta a aceptar el cargo. Es probable que Lagarde sea interrogada sobre su futuro cuando hable con los periodistas tras la reunión sobre tipos de interés del BCE el jueves, donde los inversores anticipan una subida de un cuarto de punto.

"La presidenta Lagarde accedió a escribir su autobiografía con un coautor", declaró un portavoz del BCE. "El proyecto es una actividad privada, realizada en el tiempo libre de la presidenta, y no utiliza recursos del BCE". En el comunicado de prensa de Piper, se cita a Lagarde diciendo que no quiere que las jóvenes crean que solo pueden triunfar si nacen en la familia adecuada o con el apellido correcto. «Quiero que conozcan la cruda verdad de una niña rebelde de origen humilde y de clase media que asumió muchos riesgos, tanto calculados como espontáneos, y que, sin embargo, terminó ocupando los puestos más codiciados en la política, las finanzas y la vida internacional», afirmó.

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Lagarde trabajó con el periodista alemán Marc Hujer, quien escribe para la revista Spiegel y ya ha publicado tres libros, entre ellos una biografía del actor convertido en político Arnold Schwarzenegger. Lagarde y Hujer se conocen desde hace más de una década; Hujer la acompañó al sudeste asiático y África para un reportaje en 2013, cuando era directora gerente del FMI.