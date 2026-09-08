Albert Om publica 'Què dirà la gent': "La patria son las palabras y esta lengua es mi DNI"

No esconde el periodista y escritor Albert Om que su nuevo libro, 'Què dirà la gent', llevaba muchos años en su interior. Sin embargo, es ahora, a punto de cumplir los sesenta, y con sus progenitores fallecidos, que cree ha llegado el momento de "desclasificar" secretos familiares y homenajear a sus antecesores y a la lengua que "ha mamado". En una entrevista con EFE, explica que la intención primera de esta obra, publicada por Univers, ha sido celebrar la herencia recibida en lo referente a la lengua, en su caso, un catalán "genuino y popular", que sigue utilizando a diario, aunque haya perdido, según dice, el acento de su Osona natal. "Estoy muy contento de haber escrito el libro, porque creo que a partir de ahora iré más ligero. Haber trabajado esta memoria familiar me da paz", apunta.

Una de las dudas que aparece en estas páginas adictivas y que a Albert Om le asalta desde hace tiempo es: "¿Cómo puede ser que yo haya tenido una vida tan plácida, viniendo de un pasado tan tétrico como el de mi familia?". En este punto, recuerda que a uno de sus abuelos, el padre de su madre, lo mataron durante la guerra civil, mientras que el padre de su padre, también de familia republicana, estuvo preso y fue represaliado como muchos otros.

"El libro es un agradecimiento a la generación de los padres, porque es la generación cortafuegos, que preserva a sus hijos de todo el mal que ellos heredaron por culpa de la guerra", precisa. Hace unos quince años, cuando fue consciente de que sus padres se hacían mayores y empezaban a tener achaques, decidió que debía encargarse de preservar la memoria familiar, especialmente la de su padre y su madre, quienes hoy "estarían orgullosos" del texto que ha pergeñado, aunque también "muy avergonzados" de algunas situaciones que relata.

A la vez, ha hablado con familiares y ha dejado la pupila en documentos de todo tipo en varios archivos. "He ido descubriendo un pasado muy tétrico y lo he confrontado con mi realidad. Tengo páginas y páginas escritas sobre esto. Y también está la memoria, que es puñetera, porque te asalta con recuerdos de repente".

Una lengua viva, muy rica

En este viaje a lo largo de unos cien años, escrito de forma fragmentaria, en una primera versión, escrita a mano detrás de folios ya utilizados, destaca su obsesión por la lengua, por las locuciones adverbiales como "abans d'ara", las múltiples palabrotas ("renecs") que soltaba su padre -aficionado al boxeo- en diferentes situaciones, o expresiones habituales en su madre como "anant bé, malament" (yendo bien, mal), cuando le preguntaban sobre determinadas cuestiones.

"Este libro es una reivindicación de la lengua genuina, viva, popular, con más castellanismos que la actual, pero mucho más rica sintácticamente y fonéticamente. Es la reivindicación de una lengua no encorsetada, que no estorbe, que no te vaya justa", asevera.

Tampoco deja pasar que una expresión "castradora" como "Què dirà la gent" (qué dirá la gente) tiene mucho que ver con lo que ocurrió después de la guerra civil, con muchas familias del bando perdedor con ganas de "fundirse en una suerte de anonimato", de no mostrarse ante "un tribunal popular invisible". Para su generación, en cambio, la lucha fue "sacarse de encima" este tipo de frases, porque "si estás pendiente de lo que dirá la gente no harás nunca nada".

Albert Om proclama que es de los que cree que la patria "son las palabras y esta lengua es mi DNI". "Yo soy éste", apostilla.

Por otra parte, el periodista, que tiene ganas de continuar escribiendo nuevas historias de no ficción, no tiene ningún problema en afirmar que el recuerdo le da "placer, no es algo triste, porque tienes la oportunidad de revivir".

A él, prosigue, le gusta mucho hacer cosas nuevas, pero también "revivir" momentos del pasado, aunque sin querer regresar a aquellos tiempos.

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Sin embargo, remarca, sí le gusta poder decir que ha tenido la "suerte" de vivir determinadas situaciones. "Si no revives, te pierdes parte de la vida", afirma. EFE