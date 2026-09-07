Ricky Martin acompaña a Gael García Bernal en la presentación de su nueva película en Venecia

El cineasta mexicano Gael García Bernal llevó este domingo a la Mostra de Venecia al ritmo de Ricky Martin su tercer largometraje como director, 'Hombre al agua', en el que el cantante puertorriqueño tiene una breve participación. El público de la alfombra roja esperaba móvil en mano al realizador y sus protagonistas, entre los que estuvieron igualmente Jorge Salinas, Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo y Débora Nascimento.

No faltó tampoco Diego Luna. La productora que fundó con García Bernal, La Corriente del Golfo, está detrás de esta cinta estrenada en la sección Venecia Spotlight, fuera de competición.

'María' y 'Livin' la Vida Loca', éxitos de Ricky Martin, calentaron el ambiente para la llegada del elenco. García Bernal entró a la alfombra roja bailando, con traje negro, corbata y camisa blanca. El negro y el blanco, de hecho, dominaron la presentación de la cinta. En 'Hombre al agua', García Bernal es Camilo, un socorrista cubano cuyo destino cambia al salvar a un acaudalado hombre de negocios mexicano. Se convierte en su mano derecha en su emporio empresarial y se casa con su hija, pero su nueva vida tiene más incógnitas que certezas.

Ricky Martin y Gael Garcia Bernal en Venecia. / ETTORE FERRARI / EFE

Ricky Martin interpreta a su vez a un actor. En una producción cinematográfica impulsada por la esposa de Camilo, su personaje es contratado para dar vida a este último en esa ficción biográfica.

Tras 'Déficit' (2007), estrenada en la Semana de la Crítica, sección paralela de Cannes; y 'Chicuarotes' (2019), que se lanzó en la selección oficial del certamen francés, fuera de competición, García Bernal admitió este domingo a EFE que se siente muy honrado de que esta tercera cinta también vea la luz públicamente en un festival. "Es una película muy ambiciosa y muy distinta a esas otras dos. Uno va madurando como director, va aprendiendo qué hacer y qué no hacer, qué no volver a repetir", recalcó el cineasta, para quien 'Hombre al agua' "abarca una dimensión, una inquietud, más profunda y más personal" que las anteriores.

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin tiene claro que el arte es su refugio. Ya sea a través de la música, el cine o la literatura, asegura tener el objetivo de seguir buscando historias, crearlas o aceptar como suyas otras ajenas.

Diego Luna, Ricky Martin, Esmeralda Pimentel, Gael Garcia Bernal, Jorge Salinas, Debora Nascimento y Manuel Garcia-Rulfo presentan 'Hombre al agua' en Venecia. / FABIO FRUSTACI / EFE

"Mi refugio es contar historias. Mi refugio es poder encontrar esa vulnerabilidad para convencer al público de lo vivido o de lo que he visto que me ha impactado y crear una conversación", indicó en una entrevista con EFE con motivo de su participación en la Mostra de Venecia, en la que está presente fuera de competición con la película 'Hombre al agua', de Gael García Bernal.

El cantante y compositor, de 54 años, dice haberse expresado a través de su música y de los guiones que ha recibido y que le han impresionado.

"Por ahí va mi historia: poder seguir haciendo lo que sea frente a las cámaras, con la música, en el teatro o en la literatura, en los libros que he escrito. No sé, yo lo que quiero es seguir buscando historias, creando historias o aceptándolas y haciéndolas mías y jugar con ellas", añadió.

El autor de éxitos como 'María' (1995), 'La Copa de la Vida' (1998) o 'Livin' la Vida Loca' (1999) interpreta en 'Hombre al agua' a un actor. En una producción biográfica impulsada por la esposa del protagonista (García Bernal), su personaje es contratado para dar vida a este último en esa ficción interna.

García Bernal encarna a su vez a un socorrista cubano, cuyo destino cambia cuando salva a un acaudalado empresario mexicano y acaba trabajando para él y casándose con su hija. En esa nueva vida, no todo es lo que parece.

Ricky Martin en Venecia. / FABIO FRUSTACI / EFE

El rodaje de sus escenas duró un día. "Pero me dejó un buen sabor de boca... Vi la película y me sigue dando más. Cada vez que la ves te va a seguir dando cosas", señaló, subrayando que nunca dudó a la hora de responder a la llamada de García Bernal: "En ningún momento me pasaría por la mente decirle que no a trabajar con alguien como él".

Martin apuntó que le gusta "que todo fluya": "Las decisiones de hace diez años jamás serán las de ahora. (...) Somos artistas, creo que podemos ser muy, muy, muy, muy rígidos. Hay que estar con la mente abierta. Y aparte tenemos hijos, que nos cambian la vida diariamente con unas cosas y unas historias que tú dices 'Espérate, yo no pensaba así'. Tenemos que estar abiertos".

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La proyección de 'Hombre al agua' se enmarca en la 83 edición de la Mostra, que se celebra del 2 al 12 de septiembre y que entre sus 21 películas en competición incluye cintas como 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.