La música se convierte en el gran motor del Roig Arena con 800.000 espectadores en su primer año

“Ahora ya un año después, podemos afirmar con hechos que se ha posicionado como un referente a escala nacional e internacional”. Víctor Sendra, director general del Roig Arena, hace balance del primer aniversario del recinto reivindicando especialmente la respuesta de la industria y del público a un proyecto que, en solo doce meses, ha convertido la música en uno de sus principales motores de actividad.

El balance definitivo difundido por el Roig Arena cifra en 800.000 los espectadores que han asistido a sus 125 conciertos desde que abrió sus puertas el 6 de septiembre de 2025 con Bravo, Nino. De ellos, 710.000 acudieron a actuaciones en la pista principal y otros 90.000 a la Sala Auditorio.

1,7 millones en total

El balance general difundido ahora por la organización eleva además hasta más de 1,7 millones los asistentes y 310 los eventos celebrados durante el primer año, unas cifras superiores a las adelantadas en los días previos al aniversario. Junto a los conciertos, el Valencia Basket ha aportado 70 partidos y 668.000 espectadores, mientras que el recinto ha acogido cerca de un centenar de encuentros empresariales e institucionales.

Son los datos con los que el recinto termina de poner cifras a un primer año cuyo impacto en la oferta cultural de València ya analizó este diario coincidiendo con su aniversario. La nueva información aportada por la organización permite, sobre todo, dimensionar el peso específico adquirido por la música: prácticamente la mitad de los más de 1,7 millones de asistentes que el Arena ha recibido durante sus primeros doce meses acudieron a un concierto.

“Para ello, tener el modelo claro y poner el foco en los usuarios y en la calidad ofrecida ha sido clave”, señala Sendra, quien también destaca “el esfuerzo de todos y la velocidad en corregir y adaptar las mejoras” durante el estreno del recinto.

Cerca de 90 promotores

Más allá de las cifras de público, el director general pone el acento en la respuesta de la propia industria musical. Cerca de 90 promotores nacionales e internacionales han programado ya conciertos en alguno de los espacios del Roig Arena, un indicador especialmente relevante para medir su entrada en el circuito de giras.

“Estamos muy satisfechos de la gran respuesta que hemos detectado a lo largo de estos 12 meses de los promotores de eventos”, asegura Sendra, que considera que el proyecto está ayudando “a posicionar a Valencia, la Comunitat Valenciana y España en la industria del entretenimiento a escala internacional”.

La continuidad de ese interés se refleja también en la agenda: el recinto tiene ya anunciados más de 90 conciertos para los próximos meses, doce de los cuales han agotado todas sus localidades.

Récord de Quevedo

Durante este primer ejercicio, 55 de los 125 conciertos celebrados terminaron con todas las entradas vendidas, lo que supone un 44% de ‘sold out’. El récord de asistencia corresponde por ahora a Quevedo, que reunió a más de 19.000 personas el 25 de octubre de 2025 con un escenario central que permitió ampliar la capacidad habitual de la pista.

Por el Arena han pasado durante estos doce meses artistas internacionales como Pet Shop Boys, Hans Zimmer, Ed Sheeran, Rod Stewart, Chayanne o Laura Pausini, junto a algunas de las giras nacionales de mayor convocatoria, de Joaquín Sabina a Aitana, Manuel Carrasco, Fito & Fitipaldis o Pablo Alborán.

La programación ha tenido además una segunda escala en la Sala Auditorio, concebida para conciertos de menor formato y que ha recibido a artistas como Rusowsky, La M.O.D.A. o Delaossa y a bandas internacionales como Biffy Clyro, The Psychedelic Furs, The Cat Empire o Suede.

Precisamente esa combinación de aforos ha permitido al Roig Arena competir por giras muy distintas, desde espectáculos capaces de reunir cerca de 20.000 personas hasta propuestas internacionales cuyo público se mueve alrededor de las 2.000 localidades.

Entre los grandes recintos internacionales

La dirección del Arena respalda ese balance con los rankings de la industria. La publicación especializada Pollstar ha situado al recinto valenciano dentro del Top 10 mundial de arenas por venta de entradas en sus informes de febrero, marzo, abril, mayo y julio, mientras que coloca a la Sala Auditorio como la sala de conciertos con más entradas vendidas de España.

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Por su parte, IQ Magazine ha incluido al Roig Arena entre los 20 espacios destacados internacionalmente en la primera edición de su clasificación IQ Arena Stars, elaborada a partir de las valoraciones de profesionales de la industria musical y del entretenimiento.