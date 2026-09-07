El Museo Sorolla reabrirá en octubre con una exposición sobre la histórica "arquitectura" del hogar del pintor

Una vez agosto ha quedado atrás, València ya cuenta las semanas para ver expuestas, a partir de enero de 2027, las 218 piezas de Joaquín Sorolla que forman la colección de la Hispanic Society of America. Un hito esperado que, sin embargo, no es el único que sitúa hoy al artista valenciano en el foco. Y es que el Museo Sorolla de Madrid, tras casi dos años cerrado, se encuentra ya a punto de volver a abrir sus puertas a los visitantes tras haberse culminado un proyecto de ampliación que añadirá más de 2.000 metros cuadrados de superficie gracias a la apertura de uno de los edificios colindantes con la casa original. Un 'reestreno' que -según confirma el director de la pinacoteca, Enrique Valera, a este diario-, se dará en octubre y vendrá acompañado de una exposición que tendrá la historia del que fuera hogar en la capital del 'maestro de la luz' como protagonista.

Porque como avanzó Levante-EMV este pasado abril, en estos últimos meses se ha venido llevando a cabo el proceso de equipamiento de las nuevas instalaciones -que incluyen nuevas salas expositivas y un salón de actos, todos ellos con una arquitectura que ha mantenido la esencia del pintor y sin perder de vista una mejora de la accesibilidad que había sido ampliamente demandada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)- de cara a que estén listas para el "esperado" retorno con el público. Además, este tiempo se ha aprovechado también -destaca Varela- para llevar a cabo el traslado de todos los objetos y obras que había en la casa del artista rumbo a los almacenes del nuevo enclave y, en paralelo, para preparar la exposición con la que "Sorolla se volverá a conectar con sus visitantes".

Pinturas, dibujos y mucho más

Esta primera muestra, según avanza el dirigente, se llamará 'Tras la casa del artista. Arquitecturas del Museo Sorolla, 1905-2026' y se centrará "en la historia de la evolución arquitéctonica de la casa Sorolla desde su construcción a principios del siglo XX hasta la actualidad". Este palacete, que fue construido por Enrique María de Repullés en 1911 y convertido en 1931 en casa museo tras la petición póstuma de Clotilde -musa y mujer del artista-, es el que ahora espera que comience próximamente la segunda parte del proyecto, la que se centrará en la restauración del edificio original. Una rehabilitación integral de su arquitectura y sus instalaciones que como explica Varela resulta "más compleja" ya que, entre otros motivos, implica que se respeten los "valores patrimoniales" de la casa.

El proyecto de ampliación y rehabilitación del Museo Sorolla. / Ministerio de Cultura

Esa trascendencia del hogar madrileño de Sorolla quedará ilustrada a través de una exhibición en la que habrá piezas del artista, tanto pinturas como dibujos. No obstante, en esta muestra inicial también habrá "planos históricos del arquitecto de la casa Repullés y proyectos de reformas arquitectónicas posteriores, hasta la actualidad con el proyecto de ampliación de [Fuensanta] Nieto y [Enrique] Sobejano que inauguramos", confirma Valera. Junto a todo ello, no obstante, se relatará además cómo durante estos meses se ha llevado a cabo el "traslado de las colecciones al nuevo edificio". ¿Cómo? A través de "intervenciones audiovisuales y fotografías de fotógrafos contemporáneos que han registrado desde una perspectiva artística, el proceso de desmantelamiento de la casa Sorolla".

De Toulouse a Asia y luego a París

Pero mientras en Madrid se prepara la reapertura de su museo y València espera el desembarco de algunas de sus grandes obras cruzando el Atlántico, otras tantas piezas de Sorolla triunfan hoy por Europa. Y es que desde el pasado 30 de abril y hasta el próximo 13 de septiembre, es la ciudad francesa de Toulouse -y más en concreto la Fundación Bemberg, ubicada en el Hôtel d'Assézat- la que acoge una exhibición temporal que como destaca Valera está siendo "un éxito de crítica" y está despertando "mucho interés" por el artista en una Francia en la que ya se han hecho cuatro exposiciones monográficas en el país galo.

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En el caso de esta última en Toulouse, Valera asegura que ha atraído a "cerca de 50.000 visitantes a fecha de 31 de agosto". Una visibilidad que servirá además como "trampolín" para la gran cita que se perfila en el horizonte. Y esa no es otra que la llegada de la obra del artista valenciano al Petit Palais -es decir, al Museo de Bellas Artes de París, que cuenta con más de un siglo de historia tras ser construido para la Exposición Universal de 1900- para montar una exposición que va a ser "muy importante" y que comenzará a finales de 2027 y se extenderán hasta 2028. Antes de ello, no obstante, aún habrá otra parada. Porque de cara al final de este 2026 y el inicio del próximo está previsto que las piezas del pintor hagan una gira por Asia, pudiéndose ver en tres sedes expositivas de Corea, China y Japón. Una 'tournée' para la que en este momento, reconoce el director del Museo Sorolla, "estamos cerrando fechas concretas".