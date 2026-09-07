'Mujeres grises sobre fondo negro' revela cómo durante siglos se silenció a mujeres rebeldes mediante internamientos forzados en manicomios

Durante buena parte del siglo XIX y comienzos del XX, una mujer podía acabar encerrada por razones que hoy parecen difíciles de imaginar: fumar, beber, leer determinados libros, comportarse de una manera considerada "caprichosa", querer separarse de su marido, mostrarse demasiado independiente o, sencillamente, resultar incómoda para su familia. Este es el territorio que recorre Marisol Donis, farmacéutica y criminóloga, en 'Mujeres grises sobre fondo negro' (Alrevés), un libro que recupera las historias de mujeres que fueron internadas por no adaptarse a las expectativas sociales y familiares de su tiempo. Mujeres encerradas en psiquiátricos, conventos, convertidas en un problema que había que ocultar y silenciar para siempre.

"Se internaba a las mujeres para quitárselas de encima", explica Donis. Según la autora, muchas de las mujeres que aparecen en su libro "eran ingresadas sin estar locas". La psiquiatría de la época, sostiene, no tenía los conocimientos ni los recursos actuales, y el encierro y el aislamiento podían convertirse en la respuesta ante conductas que incomodaban a la familia o desafiaban las normas sociales.

Una de las historias que más la ha marcado, asegura la escritora, es la de Adèle Hugo, hija del escritor Victor Hugo. Su caso resume, según Donis, hasta qué punto una mujer podía quedar atrapada entre la enfermedad, el abandono familiar y el confinamiento.

"Adèle creció en una familia extraordinaria desde el punto de vista cultural, pero su vida privada estuvo lejos de esa imagen". Según explica Donis, "Adèle sufría erotomanía y se enamoró de un hombre que no correspondía a sus sentimientos y a quien siguió por medio mundo. La situación llegó hasta tal extremo que el cónsul francés en Barbados escribió a Victor Hugo para comunicarle que allí tenían a una loca que decía ser su hija. Adèle acabaría pasando buena parte de su vida internada en diferentes instituciones".

La historia de Adèle no es, sin embargo, una excepción. En el libro aparecen mujeres encerradas por motivos tan diversos como soñar con querubines, mostrar comportamientos considerados impulsivos o dejar de resultar convenientes para sus maridos. Los tratamientos con los que las "curaban" no dejaban de ser durísimos: electrochoques, duchas frías, baños con agua hirviendo, bromuros e incluso lobotomías.

Entre los casos que Donis ha investigado también está el de Juana Sagrera, una mujer de una familia acomodada que quiso separarse de su marido, Miquel Nolla. En 1873, la revista 'La Ilustración Española' se refería a ella como una mujer que había dado "muestras evidentes de padecer una manía razonadora".

Juana era rica, inteligente y tenía una intensa vida social. Recibía en su casa a personas destacadas de Valencia, hablaba con todo el mundo y jugaba a las cartas. Su familia sostenía que su comportamiento ponía en entredicho la honorabilidad familiar. "Quisieron quitársela de encima de la manera más tonta", explica Donis. Se basaron, según dice, en el hecho de que era "caprichosa".

El mecanismo, explica la autora, podía ser sencillo. "Estos internamientos se hacían siempre sin violencia, porque se había normalizado tanto que pudieran llevarse a cabo con una simple firma y un diagnóstico que nadie controlaba. Un padre podía considerar que una hija era rebelde; un hermano podía tener interés en su patrimonio".

"Es que lee a Émile Zola", podían decir. La lectura era, precisamente, uno de los ámbitos en los que algunas mujeres encontraron una forma de resistencia. Si se les impedía leer lo que querían, algunas empezaron a escribir. "Lo cierto es que no tenían escapatoria ni las pobres ni las ricas", resume la autora. Algunas eran famosas, como Carrington o Emily Dickinson, pero también había muchas anónimas.

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El tiempo transcurrido no ha borrado del todo esta lógica. Donis considera que las etiquetas han cambiado, pero que todavía persiste una forma de desacreditar a las mujeres a través de su comportamiento. "Ya no pueden ser internadas por una decisión familiar, pero continúan siendo juzgadas por cómo ejercen su libertad", asegura la autora.