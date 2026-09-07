Matthew Macfadyen, de 'Succession' a 'La mujer miniatura': "Últimamente hay muchas historias sobre hombres que se sienten castrados"

Matthew Macfadyen (Great Yarmouth, Norfolk, Inglaterra, 1974) cobró notable fama en 2005 como el Mr. Darcy de aquella gran 'Orgullo y prejuicio' protagonizada por Keira Knightley, pero últimamente ya no ejerce tanto como galán de ensueño y ha despuntado encarnando a hombres ridículos (Tom Wambsgans en 'Succession', que le valió dos premios Emmy al mejor actor secundario), tóxicos (el jefe de recursos humanos de 'The assistant') y/o inestables (el verdadero magnicida de 'Muerte por un rayo'). Tampoco le importa resultar antipático en 'La mujer miniatura' (Movistar Plus, miércoles, día 9), comedia de ciencia ficción bastante oscura con Macfadyen como un ególatra científico e inventor que casi se alegra de que su también ambiciosa esposa Lindy (Elizabeth Banks) tropiece con su última invención y encoja hasta los 15 centímetros de altura. EL PERIÓDICO ha hablado en exclusiva con MacFadyen sobre esta insólita apuesta y algunos de sus trabajos anteriores y futuros (¡será el nuevo George Smiley!).

¿Cómo acabó involucrado en 'La mujer miniatura'?

Estaba charlando en Zoom con un hombre adorable llamado Michael Ellenberg, fundador de la productora Media Res. Y me comentó que trabajaba en la historia de un hombre que encogía a su mujer. O, mejor dicho, de una mujer encogida por su marido, un papel en principio destinado a Elizabeth Banks. Por supuesto, quise saber más sobre aquello. Y una cosa llevó a la otra.

Richard Matheson describió su novela 'El hombre menguante' como una metáfora del decreciente lugar del hombre en un mundo sitiado por la amenaza nuclear y otras tecnologías emergentes. Esta nueva historia explora temas de dinámicas de poder y misoginia a través de situaciones delirantes.

Esta clase de altos conceptos [o ideas que se pueden resumir fácilmente en una premisa llamativa] pueden servir para decir muchas cosas interesantes, incluso cuando el punto de partida puede parecer… absurdo. Es una serie sobre relaciones, sobre una pareja que no pasa por su mejor momento. Llevan dos décadas juntos, cargan con la responsabilidad de un hijo adolescente y sus carreras no pueden ser más diferentes. Están todo el día metidos en batallas de ego, ambición, poder. Y todo eso solo se amplifica con el accidente.

Matthew Macfadyen (Les) en un fotograma de la serie 'La mujer miniatura' / Movistar Plus

¿Qué clase de referencias manejaban en el rodaje?

En el equipo solíamos hablar de ella como un cruce de 'Cariño, he encogido a los niños' y 'Secretos de un matrimonio'. También me recuerda a 'La guerra de los Rose', esa clase de comedia negra de los 80, primeros 90. Quiero pensar que, a pesar de sus temas, es una serie realmente divertida. Hablamos sobre asuntos relevantes, pero ante todo es una fiesta y es puro Technicolor.

Desde luego, necesitamos más comedias de ciencia ficción. No es una mezcla fácil de sublimar, pero quien lo consigue, mejora vidas.

Ojalá consiguiéramos nosotros algo parecido. Debería ser algo delicioso. O deliciosamente absurdo. Me atraía la idea de colarme en esta premisa y actuar del modo más serio que pudiera. Al fin y al cabo, es una situación tensa, según se mire. Es terrorífico y muy peligroso eso de ser una persona diminuta en este mundo. El personaje de Elizabeth podría morir fácilmente.

¿Fue intimidante hacer comedia, y además, comedia muy física, con una actriz tan experimentada en todas las variables del género como Elizabeth Banks?

Fue diversión constante. Actuar con ella es un placer. De hecho, la echaba mucho de menos cuando Elizabeth estaba en otro lado haciendo de mujer del tamaño de un dólar. Ella estaba en otro estudio con la pantalla verde y yo estaba en la casa siguiendo las pequeñas marcas en el suelo.

Matthew Macfadyen, ganador del premio al mejor actor de reparto en una serie dramática, la actriz australiana Sarah Snook, ganadora del premio a la mejor actriz en una serie dramática y el actor estadounidense Kieran Culkin, ganador del premio al mejor actor en una serie dramática por 'Succession' posan en la sala de prensa durante la 75ª ceremonia anual de los premios Primetime Emmy de 2024. / CAROLINE BREHMAN / EFE

Últimamente se ha especializado en hacer de tipos con delirios de grandeza. Personajes inconscientes de sus limitaciones y que pueden resultar francamente odiosos en ocasiones. ¿Busca esta clase de roles? ¿Disfruta con ellos?

Creo que está hablando, sobre todo, de Tom Wambsgans. Lo que significa… un personaje.

También estaría su papel en 'Muerte por un rayo', Charles J. Guiteau, el abogado fracasado y aspirante a cónsul que terminó asesinando de un tiro al presidente James A. Garfield.

Para mí es un personaje muy diferente. Como actor, no vas buscando una coherencia. Es algo que siempre dicen los periodistas: "¿Estaba buscando esa clase de papel?". Y en realidad solo vas pasando de un trabajo a otro; no existe un patrón. Un día estás interpretando a alguien que vive en 1860 y otro día estás en la actualidad. Si hay algo que te mueva, es el afán por hacer papeles que sean diferentes a los que ya has hecho antes. Es lo que pretendes, aunque no siempre te salga bien. Haces de policía y te caen policías. Haces de hombre absurdo y te caen otros muchos.

Creo que no se puede negar al menos una conexión entre Les y Tom: ambos se sienten amenazados por el éxito de su esposa. Admiro su forma de mostrar esa clase de vulnerabilidad.

Es divertido reflejar esa crisis, desde luego. Últimamente hay muchas historias y tramas en las que los hombres se sienten emasculados e indefensos.

Consiguió encontrar lo vulnerable y lo humano en Tom y Charles. ¿Cree que también era esa su misión con Les? ¿O jugar en el terreno de una comedia directa le permitía ser un tipo sin rasgo redentor alguno?

Los tres personajes son complejos, son completos. Todos tienen defectos diferentes. Y ni siquiera la gente más antipática puede ser antipática todo el tiempo. Siempre hay un elemento de humanidad en ellos. De no ser así, acabarían siendo personajes aburridos, ¿no? Y no realmente creíbles.

¿Le resulta complicado trabajar en nuevos acentos para sus personajes estadounidenses?

En este caso, lo que hice fue meterme en YouTube y ver muchos vídeos de Bill Nye, más conocido como The Science Guy, un divulgador científico que acabó convirtiéndose en una gran inspiración. Quise imbuirme de su energía teatral y entusiasta.

Ni siquiera la gente más antipática puede ser antipática todo el tiempo; acabarían siendo personajes aburridos

Sian Clifford [la hermana de Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag'] mantiene su acento londinense como agente de Lindy.

Sí, ella hace de británica. Es tan buena. Habíamos hecho ya algo juntos ['Quiz: el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario?'] y crucé los dedos cuando supe que se estaba barajando su nombre. Fue emocionante que al final subiera a bordo.

¿Me equivoco o el atrezzo de esta serie debía ser gigante, nunca mejor dicho? ¿Se trajo algo a casa? ¿El iPod gigante?

No, no me traje nada… Es fantástico entrar en un rodaje y sentir inmediatamente gratitud hacia toda la gente que te hace tan fácil formar parte de un mundo. No has de imaginar nada, todo está ante tus ojos. Hicieron una barra Hershey's de casi dos metros para Elizabeth.

¿Qué proyectos tiene ahora entre manos?

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Estoy acabando de rodar el 'remake' de 'Plan siniestro' que dirige Tomas Alfredson ['Déjame entrar']. Solo me quedan unos días con eso. Y después empiezo a trabajar en 'Legacy of spies', una adaptación de 'El espía que surgió del frío' con elementos de 'El legado de los espías', otra novela de le Carré. Tengo el privilegio de encarnar a George Smiley.