El Festival de Venecia aplaude una película sobre la 'caza' de las novias de nazis tras la Segunda Guerra Mundial

Ya acabada la II Guerra Mundial en Europa, muchas mujeres siguieron en peligro acusadas de haber colaborado con los nazis, un drama recordado este domingo en el Festival de Venecia con la película 'Woman Unknown', una de las dos únicas obras firmadas por directoras este año en la competición.

"Me parece injusto que hayamos contado muchísimas historias sobre la experiencia masculina en la guerra y la posguerra y no hayamos explorado, o al menos no en la misma medida, lo que significaba ser mujer en aquella época", refirió su directora, la danesa May el-Toukhy, en la rueda de prensa de presentación. La cinta tiene como telón de fondo la 'caza' de colaboracionistas de los nazis en distintos países de Europa al final de la II Guerra Mundial, en muchos casos mujeres a las que se les cortaba el pelo y se las vejaba públicamente en las calles del continente.

Mikael Rieks, Maren Louise Kaehne, Thorbjoern Hedegaard, Mathilde Arcel, May El-Toukhy, Carsten Bjoernlund y Marina Bouras en Venecia. / STEFANO RELLANDINI / AFP

'Woman Unknown' narra la historia de Maria (Mathilde Arcel), una criada amenazada por el regreso de ese pasado reciente, de su relación con un soldado alemán, justo cuando está a punto de casarse con el adinerado dueño de la casa en la que trabaja. La protagonista se verá así obligada a hacer absolutamente todo lo que esté en su mano para proteger el nuevo mundo que ha conquistado. La película aborda temas como el sentimiento de culpa, la vergüenza o la mentira y plantea el cuerpo femenino como un campo de batalla damnificado muchas veces por las pugnas de los hombres.

La intención inicial de la realizadora era rodar una película sobre la 'caza de brujas' en Dinamarca tras la Reforma, a mediados del siglo XVI, pero finalmente decidió abandonar esa idea. La solución, explicó, fue retrasar esa 'caza' algunos siglos, hasta el final de la II Guerra Mundial, después de toparse con unas fotografías de 1942 en las que aparecían algunas mujeres desnudas en la calle con una esvástica pintada en la espalda. "Aquello se convirtió en nuestro nuevo punto de partida", relató.

'Woman Unknown' es una de las veintiuna películas que este año aspiran a ganar el León de Oro de Venecia y una de las dos únicas dirigidas por mujeres, junto con el documental 'Naza', codirigido por los israelíes Rachel Szor y Yuval Abraham. La directora danesa, preguntada a este respecto en la rueda de prensa del certamen, afirmó estar "encantada" de haber sido seleccionada pero denunció que la escasa presencia de mujeres en la carrera por el León de Oro responde a "un problema estructural". Un escollo con el que, según sostuvo, se ha encontrado a lo largo de toda una carrera que cuenta con títulos como 'Dronningen' (2019), premiada en el festival de Sundance.

"Me resultó muy difícil hacer mi primera película después de graduarme en la Escuela de Cine. Creo que tardé seis o siete años, mientras que mis compañeros hombres avanzaron mucho más rápido que yo. Y mi segunda película también fue bastante difícil", aseveró.

May el-Toukhy también afeó que a menudo en la crítica o en la prensa especializada se recurra al relato del 'genio masculino' ya que, a su parecer, no se habla del mismo modo sobre las directoras. "Nunca he leído un artículo —no digo que no exista—, en el que se promocione a una directora como un genio. No es que yo piense que lo soy, pero me parece interesante que sea algo tan sistémico. Y todos somos responsables de cambiar ese discurso", consideró.

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'Woman Unknown' ha sido una de las tres cintas estrenadas en esta jornada en la que el Festival de Venecia alcanza su ecuador, junto a 'Possible Love' del surcoreano Lee Chang-dong y 'The Echo Chamber' del italiano Andrea Palladoro.