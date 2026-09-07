Un documental sigue el rastro de los árboles de la mano de Stefano Mancuso: de los Alpes al abeto de Navidad del Vaticano

El Festival de Venecia se ha adentrado en la vida de los bosques a través del documental 'Holy Wood Dust', en el que el ruso Victor Kossakovsky sigue la ruta emprendida en distintas circunstancias por los árboles, desde las montañas, talados o derribados, hasta plazas como la vaticana.

La cinta, con producción española, ha sido estrenada fuera de concurso en sección 'Venice Open' de la Mostra, dedicada a obras inéditas de distintos formatos como películas de autor, documentales o series.

'Holy Wood Dust' plantea un insólito recorrido por la vida de los árboles acompañado por el botánico y divulgador italiano Stefano Mancuso, fundador de la 'neurobiología vegetal'.

El documental parte de la devastadora tempestad que en octubre de 2018 arrasó el bosque de Peneveggio (norte), en los Alpes italianos, tirando abajo numerosos abetos rojos con cuya madera se fabricaron instrumentos tan preciados como los violines 'Stradivarius'.

Mancuso se adentra en estos frondosos ecosistemas acompañado por algunos niños para explicarles la maravilla de los árboles, el modo en que crecen robustos y los 'micromundos' que albergan, pero también para destacar su fragilidad, sobre todo frente al humano.

A partir de las montañas del norte italiano parte un viaje que, con detalladas imágenes que acceden incluso bajo la corteza, sigue los distintos caminos que siguen los árboles.

El científico muestra los esfuerzos de reforestación de algunas zonas, pero también expone al espectador el cultivo de los abetos para su comercialización en cadena, también como parte de la decoración navideña en muchos hogares del mundo.

Tanto es así que Kossakovsky graba la tala -y hasta la bendición- del gran árbol que, como es tradición cada año, se envía desde las montañas hasta el Vaticano para embellecer la plaza de San Pedro por Navidad, siguiendo su traslado en camión hasta Roma.

El director ruso, autor de premiados documentales como 'Aquarela' (2018) o 'Gunda' (2020), ha defendido la alianza entre el cine y la ciencia, pues ambas disciplinas comparten a su juicio "el deseo de observar, de cuestionarse y de transformar lo invisible en algo tangible", según se lee en las notas de producción del filme.

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Por ello, 'Holy Wood Dust' brinda al espectador la oportunidad de "repensar radicalmente el reino animal desde una perspectiva nueva y revolucionaria", ahora expuesta desde el Festival veneciano.