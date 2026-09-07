El cineasta alemán Wim Wenders aclara sus declaraciones sobre el compromiso político en el cine

El realizador alemán Wim Wenders echó este domingo la vista atrás a la polémica generada en la Berlinale por sus declaraciones sobre la relación entre el cine y la política y aclaró que los cineastas son "lo contrario" a los políticos y su antídoto. "Los cineastas somos lo contrario de los políticos. Tenemos empatía. La política funciona sin empatía. Nosotros tenemos una forma de trabajar muy diferente. No trabajamos con la mentalidad de los políticos. Trabajamos con la mentalidad de personas empáticas", dijo en la Mostra de Venecia.

Wenders presenta fuera de competición 'From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor', un documental en 3D sobre el trabajo de ese arquitecto suizo.

En la pasada edición de la Berlinale, en la que ejerció como presidente del jurado, se le criticó duramente por afirmar "No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito".

En esa intervención ya había afirmado que los cineastas son "el contrapeso de la política", pero tanto a Wenders como al festival alemán se les reprochó rehusar pronunciarse sobre la geopolítica actual, especialmente sobre Gaza.

Los cineastas "estamos interesados en cambiar las cosas. La política está interesada en confirmar lo que ya existe, y eso es lo que dije. Y se citó como: 'Tenemos que mantenernos al margen de la política', cuando claramente eso no fue lo que dije, porque no es lo que estoy diciendo ahora, y entonces dije exactamente lo mismo", aclaró este domingo.

El realizador de títulos como 'Paris, Texas' (1984) o 'El cielo sobre Berlín' (1987) incidió en que los cineastas tienen "una mentalidad diferente a la de los políticos" y no deberían trabajar con la mentalidad de estos: "Nosotros trabajamos con un conjunto de reglas diferente".

"Espero que no me citen incorrectamente diciendo que tenemos que mantenernos al margen de la política, porque nosotros hacemos precisamente lo contrario", concluyó el director, de 81 años, nominado tres veces al Óscar al mejor documental por 'Pina', 'Buena Vista Social Club' y 'La sal de la tierra', y a mejor filme extranjero por 'Perfect Days'.

Peter Zumthor y Wim Wenders en Venecia. / FABIO FRUSTACI / EFE

Un arquitecto suizo llamado Peter Zumthor

El cineasta alemán Wim Wenders dice tener en común con el arquitecto suizo Peter Zumthor el tiempo que ambos se dan para sacar adelante su trabajo. En 'From Inside Out - The Architecture of Peter Zumthor', se acerca a su mundo con una exploración en 3D de algunas de sus obras y de su filosofía como creador. El documental, proyectado en Venecia fuera de competición, tardó 14 años en efectuarse. "En mi imaginación, era algo que quizá llevaría mucho tiempo, tal vez seis o siete años. Al final, fueron 14, y creo que es muy apropiado para el trabajo de este hombre. A los dos nos encanta tomarnos nuestro tiempo", dijo Wenders este domingo en Venecia en una conferencia de prensa conjunta con Zumthor.

'From Inside Out' se adentra en algunas de las creaciones más significativas del premio Pritzker, como las Termas de Vals (1996) y la Capilla de San Benito (1989), ambas en Suiza, o Kolumba, el museo diocesano de arte sacro de Colonia en Alemania (2007). También en proyectos inconclusos, como el Centro de Documentación Topografía del Terror en Berlín, paralizado en 1999, cuando las obras ya habían empezado. "Peter quería dejar que el edificio hablara. Frenarlo fue un acto político", apuntó el director.

Su documental introduce al espectador en esas creaciones. "El 3D no es solo una técnica, no es una tecnología. Todo el mundo dice siempre que es una tecnología, pero no lo es. Es un medio, una forma de contar una historia. El 3D no trabaja con imágenes. Trabajamos con el espacio. Cada imagen que creo tiene profundidad", añadió Wenders. En su opinión, recurrir a las tres dimensiones "era la única manera adecuada de contar la historia" de Zumthor (Basilea, 1943), "porque él trabaja con el espacio real".

Para el arquitecto es importante en su labor sumergirse en el lugar y su historia. "Y hay algo que también es importante. Recurro a mi propia biografía, pero no de manera consciente. Pienso: '¿Qué demonios es esto? ¿Qué es, cómo es?'. Tengo que sentir el espacio, y mi biografía me ayuda. He visto tantas cosas que no recuerdo todas, pero están ahí. Y eso requiere tiempo, tiempo de verdad".

Wenders, realizador de títulos como 'Paris, Texas' (1984) o 'El cielo sobre Berlín' (1987), ha combinado en su trayectoria ficción y documental. Con el primer género fue nominado al Óscar a mejor película extranjera con 'Perfect Days', y con el segundo optó a la estatuilla en tres ocasiones gracias a 'Pina', 'Buena Vista Social Club' y 'La sal de la tierra'.

"Los documentales son, por naturaleza, una forma de hacer cine en la que todo el mundo da por hecho que estás intentando explorar un tema sin saber necesariamente cuál será el resultado. Se da por hecho que el documentalista es una persona curiosa, que quiere participar en un proceso y descubrir cosas sobre él. A mí eso me encanta", dijo.

Sus películas de ficción, añadió, parten de la misma base. "Las hice sin saber del todo cuál sería el resultado, como si fueran documentales, buscando la verdad de una historia".

"Ahora esa ya no es una forma aceptada de hacer largometrajes, y la narración ya no se define por descubrir de qué trata, sino por que tú ya conoces la historia y tienes que contarla. Por eso me siento mucho más cómodo haciendo documentales", apuntó.

Noticias relacionadas

Su proyección se enmarca en la 83 edición de la Mostra de Venecia, que se celebra del 2 al 12 de septiembre y entre sus 21 películas en competición incluye cintas como 'Bunker', con Penélope Cruz y Javier Bardem, o 'Primetime', de Lance Oppenheim, con Robert Pattinson.