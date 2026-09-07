'Catalunya aixeca el teló!' celebra con un potente cóctel de música, historia, reivindicación y humor su cuarto de siglo

Recuerdos, reivindicación, momentos históricos, humor y música se han mezclado en la gala número 25 de 'Catalunya aixeca el teló!', un evento que impulsó el productor Toni Albaladejo que se ha convertido en cita imprescindible. Cada año abre la nueva temporada teatral. Destacados artistas y los principales representantes de la política y de la cultura han participado esta noche en en el Liceu este 25 aniversario que ha celebrado al conjunto de profesionales, artistas, compañías, productoras, teatros y públicos que han sostenido las artes escénicas catalanas este último cuarto de siglo. "¡Estaremos acompañándote pase lo que pase!" ha sido el mensaje lanzado desde el escenario en una noche que ha recordado momentos como los atentados del 11-S, las manifestaciones del 15M y del 'No a la guerra' así como las reclamaciones del sector cultural, el invento del Fórum de las Culturas y el 'procés'. Ah, y la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica con Toni Albà convertido en forofo fan. También se ha reivindicado el teatro familiar y se ha denunciado el cierre del Jove Teatre Regina, úno de los momentos más aplaudidos junto al recuerdo dedicado a Pepe Rubianes que gracias al teatro volvió a escena.

Todo lo que ha tenido que superar el mundo de las artes escénicas para mantenerse a flote y sintonizar con los cambios de la sociedad ha quedado patente en una gala protagonizada por una gran Marta Ribera en la piel de una profesora que en 2001 sueña con dedicarse profesionalmente al teatro y acaba en 2026 presentando esta gala. El montaje ha recuperado algunos de los momentos de la escena catalana del último cuarto de siglo con teatro, música, proyecciones y actuaciones diversas, entre ellas una del Cirque du Soleil.

También ha sido muy aplaudido el discurso de Daniel Martínez de Obregón, presidente del Grup Focus, que ha recibido la Mención Honorífica del Premi Catalunya de Teatre - ADETCA 2026 por su trayectoria profesional y su contribución al desarrollo y consolidación del sector teatral catalán, presidente de honor de ADETCA y FAETEDA.

Xavi Duch y Jordi Síaz en la gala 'Catalunya aixeca el teló', / Cedida per Adetca

Combinaciones imposibles se han podido escuchar en la gala como 'Nessun dorma', célebre aria de 'Turandot' y 'Under pressure' de Queen con un fantástico Ivan Labanda. También se ha recordado Núria Feliu con 'Marieta de l’ull viu' en una versión gay y caberetera que ha bordado Xavier Duch. Los números musicales han sido los más aplaudidos, en especial el 'Money' de Cabaret, que recalará en el Coliseum a partir de febrero. Actores muy conocidos como Joan Pera, Joan Lluís Bozzo y Jordi Díaz han participado en esta efímera creación que ha recuperado pasajes de 'Els Miserables' y canciones de Lax’n’Busto y Obeses para resaltar los momentos de mayor movilización del sector. No hay que olvidar que aunque desde hace unos años el teatro barcelonés vive un idilio con el público ha habido que luchar mucho para poder llegar hasta aquí.

Joan Maria Segura ha dirigido esta animada y comprometida gala con guion original de Sergi Belbel, adaptación de Edu Pericas y dirección musical de Xavier Mestres.

Una veintena de intérpretes, entre ellos Estel Aparicio, Mila Borràs, Jaume Casals, Bernat Cot e Isabel Rocatti han participado en el 'show' donde en la recta final ha brillado Mariona Escoda interpretando 'Il mondo' y han subido a escena algunos de los presentadores de la gala de otras ediciones como Mercè Martínez, Vicenta N’Dongo, Coco Comín, Gina Gonfaus, Mònica Pérez, Rosa Galindo, Guillem Albà y Jordi Rios.