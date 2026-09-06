Roberta Recchia, escritora: "Para vivir en la justicia y el bien, Dios no es necesario"

Con una tasa de más de 100 víctimas anuales, en Italia se producen casi el doble de feminicidios de los que padecemos en España. Hay muchas formas de acercarse a esta disparidad: falta de juzgados especializados, leyes más tardías -aunque recientemente se haya implementado la cadena perpetua- y mayor permisibilidad de la prensa a la hora de definir como crímenes machistas lo que en Italia aún siguen llamando crímenes pasionales.

A Roberta Recchia (Roma, 1972), autora italiana superventas, el tema le preocupa profundamente, pero dedicada a la ficción su óptica se dirige no tanto a los aspectos sociales de los crímenes machistas, como a las consecuencias que estos hechos tienen en los supervivientes. Recchia se dio a conocer con ‘Toda la vida por venir,’ que relataba el asesinato de Betta, una chica de 16 años en un pueblo costero y cómo ese hecho atroz destroza a los padres y los amigos de ella.

Ahora, dos años después, Recchia regresa con ‘Yo que te he querido tanto’ (Duomo) que contempla el mismo asunto, pero esta vez desde la óptica de la familia de quien perpetró aquel mismo crimen, un muchacho, hijo de un jefe de la policía local. Relato de cómo se deshace la familia del protagonista, Luca, adolescente, hermano del asesino, inocente, que sin embargo arrastrará un gran complejo de culpa. Gran éxito en las librerías italianas, no es necesario conocer la novela anterior para apreciarla.

Un luto inusual

“Me asustaba la idea de contar el punto de vista de una de las víctimas colaterales de un feminicidio, situado en el universo del verdugo, porque no estaba segura de si el lector sentiría empatía por estas otras víctimas, más difíciles de detectar. Para una familia aceptar que su hijo amadísimo es un asesino es algo así como entrar en un proceso de luto, y en cierta forma es casi peor que si hubiera muerto porque quien ha cometido un crimen es alguien a quien no podemos aceptar”, explica en la sede de su editorial romana la autora. No es todavía ferragosto, pero nadie lo diría porque el aire es irrespirable, los romanos se diría que han huido y los turistas se arrastran con pesadez por aceras incandescentes. Cosas del verano.

Disipados los miedos del principio, Recchia ha sido recibida por sus lectores con agradecimiento por plantear un dilema que ha dado pie a muchas reflexiones. “Una periodista recogió la propuesta e hizo un estupendo reportaje, entrevistando a todas esas víctimas colaterales, hermanos, padres, madres y parejas de asesinos. Así que me siento bien por haber puesto el foco en ese terreno a menudo ninguneado”.

Crónica negra

El asesinato de Becca no tiene un referente concreto, pero sí ha encontrado inspiración en la crónica de sucesos italiana y en concreto en dos, el caso Circeo, en el que en los años 70 tres jóvenes adinerados asesinaron a una chica de 19 años y el caso de Wilma Montesi, una aspirante a actriz cuyo cuerpo, como el de Becca, apareció en la playa. Sin embargo, no es el crimen en sí lo que interesa a la escritora porque no se trata de una novela policiaca, sino más bien un drama psicológico sobre el mal, el sentimiento de culpa, y finalmente, la redención. Tratándose de Italia, y siendo un cura católicon -poco ortodoxo, eso sí- uno de los personajes secundarios más memorables de la novela, se podría pensar que a Recchia la anima una fuerte creencia religiosa, pero ella niega la mayor:“Esos son sentimientos que colman nuestras vidas sin que por eso tenga que intervenir una creencia. Mostrar compasión no es un sentimiento religioso, es un sentimiento humanístico. El perdón no debe estar vinculado a un discurso de fe, sino a un sentimiento de proximidad hacia quien ha obrado mal. Me parece bastante extraño que estos temas solo sean considerados como privativos de la religión. Para vivir en la justicia y en el bien no es necesario Dios”. De ahí que asegure que ella no quería dar respuestas a esas cuestiones, pero sí ayudar al lector a hacerse preguntas.

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La misma Recchia, que se define a sí misma como una persona rencorosa, asegura que el proceso de culminar esta novela la ha llevado a reflexionar sobre cómo el perdón puede ayudarnos a nosotros mismos. “El perdón ayuda tanto a quien lo recibe como a quien lo da”.