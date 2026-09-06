Ese público de chicas tan inconsistente

Hablamos del edadismo como la discriminación por edad, “especialmente de las personas mayores o ancianas”, según la RAE, que incorporó esa palabra en 2022, equivalente al ‘ageism’ anglófono. Eso es perceptible en el mundo del pop, que, por su naturaleza, tiende a vivir en un estado de juventud perpetua, allí donde los artistas talluditos pueden inspirar simpáticos adjetivos como fósil, senil, casposo, geriátrico o ‘viejuno’.

Pero el prejuicio por edad, uno de los pocos que sobreviven sin ser apenas señalados, funciona en doble dirección. También en la conversación madura hay una mirada condescendiente, cuando no burlesca y de palmaria superioridad moral, hacia los fenómenos juveniles. Se acusa a esos artistas de ser marionetas de la industria y fabricantes de éxitos para usar y tirar. Se les dirigen, por cierto, acusaciones contradictorias: ser unos copiones de los logros del pasado y, a la vez, unos perfectos ignorantes de la historia de la música. Y su público, se supone, es ese bobo y dócil rebaño de ovejas.

Todo se agrava un poco más cuando la audiencia la constituyen mayormente chicas. En este sector hay novedades: ellas ahora se proyectan masivamente en figuras femeninas. Lo vemos estos días con Aitana en el Palau Sant Jordi. Y con Ariana Grande, Dua Lipa, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo o Billie Eilish. Ahí, el público femenino es mayoritario, pero también lo es el de Harry Styles y Bruno Mars.

Las chicas, las niñas incluso, son hoy un actor central de la industria musical, un generador de fenómenos culturales, y la paradoja reside en que ese gigantesco caudal de público entusiasta es observado a menudo con cierto distanciamiento y muecas de desdén, sin ser tratado en serio. En realidad, ese público ya fue la vanguardia de la cultura pop en su apoyo a Elvis Presley, los Beatles o The Beach Boys. Y no nos engañemos: en la música popular, las grandes sacudidas suelen hacerlas los jóvenes, no los artistas con 40 años de trayectoria, que pueden seguir haciendo grandes discos pero que raramente harán saltar por los aires el tablero de juego.

Así estamos en el teatro del pop, bregando entre dos prejuicios, por arriba y por abajo, y con el sesgo de género de por medio. Hay un adanismo que ensalza la juventud y que relega todo lo anterior a la nostalgia y la caducidad. Y un paternalismo adulto hacia los fenómenos juveniles, donde ellas son pintadas como criaturitas que pasan el sarampión. Y, en medio del cruce de miradas, impertinentes o asustadas, la música sigue.