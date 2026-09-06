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Música

El Palau Sant Jordi acogerá el 23 de diciembre una gran noche musical con Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres y Buhos

El concierto forma parte de los actos de celebración del 120 aniversario del RACC

The Tyets, durante una actuación en el festival de Cap Roig

The Tyets, durante una actuación en el festival de Cap Roig / José Irún

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El 23 de diciembre de 2026, el Palau Sant Jordi acogerá L'Última Gran Festa de l'Any, una nueva cita musical que reunirá a Sopa de Cabra, The Tyets, Els Catarres y Buhos en una gran noche de música en catalán. Organizado por el Grupo Clipper's con el apoyo del RACC, el concierto formará parte de las acciones de conmemoración del 120 aniversario de la entidad.

La propuesta llega a las puertas de Navidad y se plantea como el último gran concierto del año, con un cartel que une a cuatro grupos de diferentes generaciones y estilos. Una combinación pensada para un público amplio y familiar y que permitirá compartir algunos de los grandes logros de la música catalana de las últimas décadas con las canciones que hoy marcan la escena del país.

La cita tendrá además un significado especial para los cuatro grupos, ya que será su último concierto del año. Para Els Catarres y The Tyets, será también el último concierto de sus respectivas giras actuales. Buhos llegará al Palau Sant Jordi en plena celebración de sus 20 años de trayectoria, mientras que Sopa de Cabra lo hará inmersa en la conmemoración de sus 40 años de historia.

Fundado en 1906, el RACC celebra este año 120 años de historia. A lo largo de más de un siglo, la entidad ha evolucionado y adaptado a los cambios de la sociedad, con una trayectoria vinculada a la movilidad, el deporte, la seguridad y la asistencia a las personas. El concierto del 23 de diciembre cerrará este año de celebración con una propuesta abierta al público y con la música como punto de encuentro.

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Las entradas estarán disponibles el jueves 10 de septiembre a partir de las 12:00 a través del canal oficial de venta del Grupo Clipper's.

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