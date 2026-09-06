Muere Rosa Maria Duran, figura de la comunidad catalana en el exilio en México

La profesora, intérprete y escritora catalana Rosa Maria Duran, figura destacada de la comunidad catalana en el exilio en México ha muerto, ha informado el Centro Nacional de las Artes de México en un apunte en 'X'.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un mensaje en 'X', ha lamentado este domingo la muerte de Duran, condecorada con la Creu de Sant Jordi en el 2022, y ha destacado que dedicó su vida a "preservar y difundir la lengua, la cultura y la memoria del exilio, y a construir puentes entre Catalunya y México".

"Tuve la ocasión de conocerla en México el año pasado y me conmovió su historia de desarraigo, compromiso y reconstrucción personal y colectiva", ha señalado.

Exilio por la Segunda Guerra Mundial

Nacida en Barcelona en 1927, la familia de Duran se refugió después de la Guerra Civil en Montpellier (Francia) y, 3 años después, a causa de la Segunda Guerra Mundial, se exilió en México.

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Estudió letras hispánicas en la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el posgrado en La Sorbona de París, y trabajó como intérprete en las Naciones Unidas.