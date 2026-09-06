Melanie Santiler, la voz rebelde que transformará Madrid en La Habana a ritmo de reparto: "Es un género de hombres, pero me han aceptado"

Melanie Santiler no quiere hacerse la dura. Y bien podría. Se hace llamar La Mami Fina y canta reparto, uno de los géneros urbanos que respiran con más fuerza ahora en Cuba. Hasta hace nada había levantado un universo de sensualidad y control, pero se cansó de apretar los dientes. En Los repas no lloran, su último sencillo, decidió enseñar la herida y hablar de salud mental allí donde durante años casi todo parecía músculo. “Me ha costado publicarla. Es una canción muy especial. Pertenece a un tiempo en el que nada estaba saliendo bien. La he llamado Cisne negro y es el tercer acto del disco. Lo he estructurado como un ballet”. La canción llega justo antes de dos movimientos importantes: este sábado, actúa en la Sala Villanos de Madrid y, a finales de mes, si todo va bien, publicará su primer álbum. La Mami Fina, esta vez, ojo, ha decidido bailar con sus fantasmas.

Hasta ahora, la artista había jugado con otras cartas. Descaro, autoestima. Pum. Pero su debut le ha obligado a mirarse sin tanto maquillaje y, sobre todo, a asumir que crecer también consiste en cambiar: “Esta nueva etapa no pone en peligro a La Mami Fina, pero sí lo que he hecho hasta ahora. He asumido otros riesgos para ser coherente conmigo misma. Voy a lanzar mi primer disco y, ante todo, deseaba que fuera honesto. Para mí, ser real es fundamental. Quería estar bien y dejar de castigarme tanto. A día de hoy, con lo único que estoy disconforme es con las redes sociales. Me parecen demasiado superficiales a veces”. No es una renuncia a lo anterior. Más bien al contrario. Santiler está ensanchando el traje para que dentro quepa también la vulnerabilidad. Y eso, en un género acostumbrado a caminar con el pecho fuera, sin titubear, tiene bastante de desafío.

La última canción que Melanie Santiler ha presentado es 'Los repas no lloran'. / CEDIDA

Porque el reparto aún está buscando sus propias fronteras. Nació en Cuba, conversa con la timba y otros ritmos de la isla y, durante años, ha cargado con códigos parecidos a los del primer reguetón: tipos duros y pocas ganas de enseñar la parte blanda. Santiler quiere meter ahí otras cosas. “Es un género que aún se está definiendo. A mí, en particular, siempre me ha gustado mezclarlo con el bolero. Me encanta incorporarle otras visiones. De hecho, en Los repas no lloran, hablo de la necesidad de pagar un psicólogo. Seguramente, haya quien lo considere una aberración. Pero yo soy así. Me despierta curiosidad ver hasta dónde puede llegar”, asegura. Ahí está la gracia. Poner un diván en mitad de la pista y comprobar si, aun así, el cuerpo sigue pidiendo baile. El algodón no engaña.

“Es un género de hombres. En la isla sólo lo hacemos Ozunaje y yo. Somos muy pocas mujeres. No obstante, me llevo bien con los chicos que lo hacen. A mí, me han aceptado y apoyado. No están en contra de que hagamos reparto”, añade. Su forma de abrir hueco, de momento, pasa menos por borrar los códigos cubanos que por retorcerlos. Gataza, uno de sus últimos lanzamientos, nació de recuerdos, expresiones y referencias de la isla que aparecieron casi de golpe mientras escribía: “Cuando la compuse empezaron a llegarme muchísimas referencias de Cuba y salió del tirón. Es uno de mis temas favoritos. No escribes algo así todos los días”. Tampoco le preocupa que fuera de Cuba haya palabras que despierten curiosidad. Es parte del encanto, ¿no? “En ocasiones, he escuchado a Rosalía sin saber qué estaba diciendo. Y, tras investigarlo, me he enganchado aún más a su música. Me gustaría que me descubrieran personas de otros países para ver cómo interpretan mis letras”, contesta. Primero, la identidad. Siempre. Y, después, ya veremos hasta dónde llega.

En busca de otro 'hit'

Llegar, precisamente, es lo que más le inquieta. Santiler ya sabe lo que ocurre cuando una canción se escapa de las manos: Todo se supera, junto a Velito el Bufón, se convirtió en un punto de inflexión y la expuso a una popularidad que todavía está aprendiendo a gestionar. “Fue riquísimo. Quiero que llegue ya el próximo hit. Aquello fue muy heavy. Me encontré a todo un país escuchándome. Creo que ahora lo llevaría mejor. En su momento, tuvo su parte buena y su parte mala. Aún se me hace raro que me reconozcan por la calle”. Sin embargo, con un primer elepé a punto de salir, el miedo no está en las canciones, sino en todo aquello que escapa de su control: “No tengo ningún miedo artístico, por suerte. En cambio, me preocupa que el proyecto no funcione. Al menos, un tema”. Puede controlar la voz y el relato. El resto pertenece al público.

Noticias relacionadas

Melanie Santiler es una de las exponentes del reparto cubano. / CEDIDA

Santiler quiere salir de Cuba sin dejar Cuba atrás. Es su única línea roja. Y, para ello, siempre tiene puesto el ojo en su tierra. Aunque allí no sea del todo fácil vivir de la música. “Yo lo he estado haciendo hasta ahora, pero cuesta bastante. Sólo quienes hacen reparto lo están logrando. Los artistas están firmando con disqueras de otros países para intentar expandirse. ¿Sabes lo que pasa en Cuba? Allí no tenemos la cultura de proteger a nuestros artistas como le pasa a Puerto Rico con Bad Bunny y Colombia con Karol G. No hemos vuelto a tener un nombre tan grande desde Celia Cruz”. Sueña incluso con llenar algún día el Estadio Latinoamericano de La Habana. ¿Qué tendría que pasar? “Ser una tipa grandísima. Y, aun así, no sé si el Gobierno de Cuba dejaría. A día de hoy no se pueden hacer conciertos allí”. Antes de semejante barbaridad, toca Madrid. Sala Villanos, sábado por la noche. Y, al poco, el disco. Primero, hay que aprender a volar. Y, luego, ya se verá dónde aterriza el cisne.

Fuente: El Periódico de España