Fotoperiodismo
El español Luis Tato gana el primer premio en el festival 'Visa pour l'image' por su cobertura de las protestas de la generación Z en Madagascar
El fotografo documentó durante varias semanas las protestas que en otoño de 2025 acabaron provocando la caída del presidente Andry Rajoelina
El fotoperiodista español de AFP Luis Tato ha sido distinguido este sábado con el Visa d’Or News, uno de los galardones más prestigiosos del fotoperiodismo internacional, por su cobertura de las movilizaciones de la generación Z en Madagascar. Tato, de 37 años y residente en Nairobi (Kenia), documentó durante varias semanas las protestas que en otoño de 2025 acabaron provocando la caída del presidente Andry Rajoelina.
El fotógrafo, que se incorporó a AFP como fotógrafo de plantilla en 2023 y actualmente es jefe de fotografía y coordinador de foto para África Oriental y el océano Índico, pudo seguir de cerca a los manifestantes y acceder también a responsables políticos mientras el futuro del país estaba en juego. "Creo que este movimiento global de jóvenes que intentan definir la idea de democracia y transformar el contexto en el que viven es una dinámica muy interesante que, como fotógrafo, personalmente me fascina", ha explicado Tato.
Desde AFP, la directora adjunta de Noticias y responsable de fotografía, Claudia Rahola, ha destacado su "trabajo único" y la calidad de unas imágenes tomadas "en condiciones a menudo peligrosas".
Tato ya había recibido en 2018 el Visa d’Or al Mejor Joven Reportero, pero este es su primer Visa d’Or News. "Estoy satisfecho de que el jurado haya decidido premiar mi historia. De alguna manera, para mí también es simbólico que este premio se otorgue a algo que quizá no fue la noticia más importante del mundo el año pasado", ha señalado.
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