La escritora Lucía Solla Sobral se estrena como colaboradora en 'Abril', el suplemento literario de EL PERIÓDICO

Lucía Solla Sobral es una de las nuevas colaboradoras de 'Abril', el suplemento literario de EL PERIÓDICO y Prensa Ibérica, y sus artículos podrán leerse -bajo el epígrafe de 'Palabras prestadas', cada quince días. La escritora gallega triunfó con su primera novela 'Comerás flores' (Libros del Asteroide,), todo un éxito, y fue distinguida con el Premio Cálamo al 'Libro del año' y El Ojo Crítico 2025. La novela se convirtió en el gran fenómeno de la industria editorial española y se ha traducido a una veintena de idiomas.

Nacida en Marín (Pontevedra) en 1989, la autora estudió Filosofía. En 2023 fue seleccionada para participar en la Residencia Literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dirigida por el escritor Javier Peña. Desde 2022 vive en Oviedo, donde ha creado y coordinado el Club de las Letras Salvajes donde ella misma selecciona cada mes un libro con intención de leer cosas diferentes que se aparten del 'mainstream'. La mayoría son obras contemporáneas escritas por mujeres.

Tras el éxito de su debut pidió una excedencia en el trabajo para poder dedicarse a su pasión. Nunca imaginó poder vivir de la Literatura tras enviar su primer texto a una editorial. "A mí lo que me gusta es sentarme y ponerme a escribir, pensar en palabras, que me salga de repente una frase increíble o que no me salga y darle vueltas hasta que me convenza. Es lo que llevo haciendo hasta que logré publicar, escribía para mí y era muy feliz así. Ahora lo soy mucho más, porque me siento más realizada, pero lo que me gusta es la soledad del proceso de escritura, ir pensando y leer mucho para lograr escribir mejor", declaró la autora en una entrevista publicada en EL PERIÓDICO.

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'Comerás flores' se adentra en el retrato del maltrato psicológico a través de la historia de una joven veinteañera que, tras la muerte de su padre, se enamora de un hombre 20 años mayor que ella. La protagonista se vuelca en una relación que le ayuda a superar su duelo pero que le acaba haciendo daño, que sufre en soledad. Escrito con una prosa sin florituras con un tono lírico y fresco, la obra crea imágenes tan bellas como potentes que narran esa violencia que no se ve y de la que no se suele hablar. Una historia de amor desigual que lleva a replantear la idea clásica del amor romántico.