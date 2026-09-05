El Ministerio de Cultura convoca a directores de museos autonómicos y especialistas de la Policía tras los robos de los últimos meses

El Ministerio de Cultura ha convocado la próxima semana a las direcciones de museos autonómicos y a los especialistas de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional a una nueva reunión en la que se abordará la seguridad en los museos españoles y los bienes que gestionan, según han confirmado a Europa Press fuentes de Cultura.

Se trata del segundo encuentro que convoca el departamento que dirige Ernest Urtasun tras los tres robos a museos locales sucedidos este año, en los que los ladrones sustrajeron piezas de oro.

El robo del Tesoro de Villena (Alicante) ocurrido la semana pasada en el museo de la localidad (MUVI), fue el tercero, sumándose al del Museo de Albacete en julio --cuatro asaltantes sustrajeron dos colecciones de monedas con más de 200 piezas de oro-- y al de abril en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz --hubo un robo de las 149 monedas que componían el Tesoro de Villanueva de la Serena--.

Ya en julio, el ministerio se mostró "preocupado" y pidió un informe a todas las pinacotecas españolas sobre su seguridad y las piezas que posean de materiales como oro, plata o piedras preciosas, y posteriormente la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura y las direcciones con competencias en museos de las comunidades se reunieron para abordar el tema, reforzando la seguridad y la colaboración.

El objetivo de la reunión también era para compartir la información que ha llegado de Europol, pues se están dando casos similares en Europa vinculados al tráfico ilícito.

Tras la primera reunión el pasado 28 de agosto, Cultura confirmó que había solicitado en dos ocasiones a la Generalitat Valenciana información reclamados por la Policía para reforzar la seguridad, unas peticiones que el Gobierno autonómico dejó sin respuesta antes de que se produjera el robo del histórico Tesoro de Villena, según confirmaron fuentes del Ministerio de Cultura a Europa Press.

Aunque el Ministerio de Cultura aportó "de forma inmediata" los datos de los centros bajo su gestión directa , el pasado 11 de agosto requirió estos mismos detalles a las autonomías, insistiendo el 24 de agosto a aquellas administraciones que no habían contestado.

El departamento de Urtasun detalló entonces que se encontraba en "contacto permanente con las comunidades autónomas". A raíz de esto, la Brigada de Patrimonio Histórico solicitó un inventario de aquellos museos autonómicos y estatales con "un número significativo de objetos realizados en oro, plata u otros metales o piedras preciosas" con la finalidad de blindar su protección.

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El ministerio expresó que problemática de la seguridad de las colecciones se analizó en dicho encuentro técnico tras el robo de Villena, donde Cultura recordó que, en lo que respecta a la custodia de las obras de arte, "cada administración tiene la competencia respecto de los bienes que gestiona".