Jane Fonda habla claro en los DVF Awards: "Los tech bros y oligarcas quieren vivir para siempre, mientras nos matan a los demás"

Jane Fonda, polifacética actriz de 88 años es una de las estrellas de Hollywood que ha destacado por su activismo y compromiso. Esta semana volvió a demostrar que le gusta hablar claro en la entrega de los premios DVF realizada en el Teatro Goldoni de Venecia. Fonda fue una de las distinguidas por estos premios creados en 2010 por la Diller-von Furstenberg Family Foundation para apoyar a "mujeres extraordinarias que han tenido el coraje de luchar, la fortaleza para sobrevivir y el liderazgo para inspirar".

Más allá de ella también la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley; la fotoperiodista ganadora del premio Pulitzer Lynsey Addario; la fundadora y directora ejecutiva de Food4Education, Wawira Njiru; y la autora, activista y superviviente Gisèle Pelicot fueron galardonadas en una gala esta semana que contó con la periodista Tina Brown, la modelo y empresaria Karlie Kloss y Anita Hill como presentadoras, así como con una actuación de las cantantes Noa y Mira Awad.

La actriz norteamericana que este verano fue una de las estrellas de la inauguración del Festival de Cannes habló en Venecia sobre todo tipo de temas con la prensa como recoge Hollywod Reporter. No se calló nada. "Los gurús tecnológicos, oligarcas y multimillonarios quieren vivir para siempre mientras nos matan a los demás. La mayoría de estos tipos sienten que las leyes que rigen nuestras vidas no van con ellos, incluidas las leyes de la física. Las leyes naturales. Creen que van a vivir eternamente", indicó Fonda. "La otra cuestión es que, como no pueden tener hijos, crearán robots. Esos serán sus hijos, y simplemente nos convertirán al resto en esposas tradicionales que también tienen muchos hijos. Luego nos quitarán el derecho al voto. ¿Puedes creerlo? No vamos a permitirlo".

La entrega de premios coincidió la muerte de la icónica activista feminista Gloria Steinem, a quien estuvo dedicada la velada. "Creo que ella perdura en las vidas transformadas de tantas mujeres, incluida la mía" señalo la intérprete a quien no le asusta alzar la voz contra el presidente de EEUU. "Yo ya he vivido mi vida. Trump no puede hacerme nada. Yo no tengo miedo, pero no todo el mundo puede decir lo mismo", afirmó. Y animó a apoyar el Comité para la Primera Enmienda, una iniciativa que ella misma puso en marcha. "Cada vez más personas alzan la voz porque sus vidas enteras están en juego en este momento. La IA podría arrebatárselo todo y, además, se están instalando centros de datos en sus barrios; se está produciendo un cambio en Estados Unidos. Las cosas están cambiando. Tanto republicanos como demócratas dicen: "No, no van a instalar un centro de datos en mi comunidad". Ahora vemos que ni siquiera a los partidarios del movimiento MAGA les agrada que sus líderes se lucren a costa de la miseria y la crueldad. No les gusta el caos que se está viviendo».

"Ni siquiera a los partidarios del movimiento MAGA les agrada que sus líderes se lucren a costa de la miseria y la crueldad"

Fonda conoce al ejecutivo de Paramount David Ellison que produjo la exitosa y longeva serie 'Grace and Frankie' que protagonizó para Netflix con Lily Tomlin. Pero, pese ser su amigo, criticó duramente por la propuesta de fusión de Paramount Pictures con Warner Bros. "Tienen una deuda enorme. Los Ellison cargan con una deuda inmensa que se está aplazando, por lo que tendrán que pagar sumas astronómicas. La fusión sería nefasta para los consumidores. Los precios subirían. Miles y miles de personas perderían sus empleos y, para quienes nos dedicamos a la creación, cuantos menos estudios existan, menos lugares habrá donde presentar nuestros proyectos. Perdemos poder de negociación. Los sindicatos pierden fuerza", afirmó Fonda. "Existe un movimiento muy sólido y creciente para frenar estas fusiones. Me entristece, porque aprecio mucho a David Ellison. Skydance, la compañía de David, financió 'Grace and Frankie'. Llegué a conocerlo y le tengo aprecio, pero eso no cambia las cosas. No es algo personal".

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Nuevo proyecto

En medio de tanta labor activista y declaraciones audaces, Fonda también confesó que extraña su otra faceta profesional frente a otro tipo de cámaras. "Tras cinco años sin trabajar como actriz, debo admitir que, por mucho que ame la labor que realizo junto a mis compañeros del movimiento, echo de menos el proceso de transformarme en otra persona. Es un proceso apasionante. Me encanta; lo extraño", comentó Fonda, quien se apresuró a añadir que está preparando una adaptación de la exitosa novela 'La corresponsal', de Virginia Evans. "Lo estoy haciendo para Lionsgate con la productora Hidden Pictures. Ya tenemos un buen primer borrador y estamos buscando director", adelantó.