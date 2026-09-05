Gustavo Faverón, el hacedor de historias

Gustavo Faverón (Lima, 1966) es dueño de una literatura torrencial. Sus libros son los ríos que no solo van a dar en la mar, también acogen infinidad de afluentes y meandros, e incluso, en un prodigio de la naturaleza, regresan para contar lo mismo pero de otra manera, se detienen abruptamente y mezclan unas cosas con otras juguetonamente para pasmo del lector, que acoge el resultado con la boca abierta, hechizado.

El autor peruano, como un mago de feria o un cuentacuentos en Marrakech, mezcla géneros, centenares de historias (en sus dos novelas anteriores, ‘Vivir abajo’ y ‘Minimosca’, verdaderas catedrales narrativas, los numerosos relatos que se entretejen darían para armar sendas novelas) y regresa ahora con ‘Madame Vargas Llosa’ (Fulgencio Pimentel) en un formato menos apabullante, pero igualmente laberíntico y divertido. En él se dan cita, entre otros personajes de ficción, Mario Vargas Llosa y el cineasta brasileño Ruy Guerra, en el momento en que colaboraron para llevar al cine el clásico ‘Los sertones’, de Euclides da Cunha, un proyecto fallido que el premio nobel reconvirtió en su obra maestra ‘La guerra del fin del mundo’.

La idea es que ‘Madame Vargas Llosa’, una narración en la que las cosas no son lo que parecen, inaugure un ciclo de novelas breves con sutiles conexiones entre sí inspiradas por la apócrifa frase: la ficción es el opio del pueblo. Se trata de hacernos la pregunta del millón. ¿Qué historias que nos contamos sirven para conocer un poco más el mundo y qué historias sirven para todo lo contrario? ¿Cuáles obstaculizan nuestra comprensión de lo que nos rodea?”, explica Faverón a quien preocupa la pertinencia de estos interrogantes en un momento de auge de la inteligencia artificial y las noticias falsas.

La literatura lleva tres mil años preparándose para responder preguntas que hoy son cruciales

“Cada mañana te despiertas, enciendes el móvil y lees seis o siete noticias con sus correspondientes imágenes y la primera pregunta que te viene a la cabeza es ¿será esto verdad? Y el 70% de las veces probablemente sea falso”, reflexiona. De ahí el valor de la literatura, de la “verdad de las mentiras,” como la definió su admirado Vargas Llosa: “La literatura nos ayuda a saber diferenciar una historia estimulante y productiva de una historia obnubiladora. Se diría que la literatura se ha ido preparando a lo largo de 3.000 años para responder preguntas que hoy son cruciales”.

Construir sin pretenderlo

Se ha dicho que Faverón es un excelente constructor de andamiajes en los que levanta sus elaboradas estructuras, pero él lo niega. Nada está previsto en lo que escribe. Las historias surgen y se van entrelazando y, misteriosamente, el edificio se sostiene perfecto. Al explicarlo cita a Gaudí y cuando se entera de que el arquitecto de la Sagrada Família trabajaba sin planos, el símil se muestra todavía más adecuado. Esa es su manera de hacer. Eso y la intriga: “Me gustan especialmente esos cuentos de misterio que se sostienen en un juego permanente: yo te estoy contando una historia, pero tú tienes que descifrar hasta la última clave”.

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De la trama de esta novela, no desvelaremos mucho, solo advertir al lector de que el Vargas Llosa personaje está y no está en ella y que los libros del autor de ‘La tía Julia y el escribidor’, que fue su amigo, no se parecen nada a los de Faverón. “La primera vez que hablé con Mario, yo solamente había publicado una novela, y él me sentó en la terraza de su casa y empezó a preguntarme muy interesado cuál era mi método, por dónde comenzaba y cómo proyectaba mis novelas. Yo le iba respondiendo, aunque dentro de mí me decía: cómo le puede interesar a todo un nobel de Literatura lo que yo haga. Pero sí, le interesaba realmente. Todavía no me lo explico”.