Diana Gómez, protagonista de 'Cronos': "Vivimos en un momento con mucha violencia y con mucho odio, no sé si estamos mucho mejor"

El operativo Cronos se activó el 17 de agosto de 2017 después de un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona. Desde entonces, tanto la labor policial como la tragedia del atentado se habían ido alejando del debate público. Hasta que Fernando González Molina ha dirigido una película sobre las 124 horas que siguieron al atentado: Cronos. El filme, que se estrenó este viernes, en el que la igualadina Diana Gómez es, junto con Enric Auquer y Mónica López, una de las actrices protagonistas.

Después de Eloïse, su paso por El Crac y La Casa de Papel y su papel protagonista en Valeria, Gómez es Daniela, la jefa de prensa de los Mossos d'Esquadra. Su personaje está inspirado en Patrícia Plaja, la periodista que dirigió la comunicación durante el operativo Cronos. Un papel "gratificante", dice la actriz, en una película que busca repensar el pasado para cuestionar "qué habríamos podido hacer diferente" a lo largo de estos nueve años que separan los hechos del estreno.

¿Cómo llegó a la película?

Hice un casting y cuando leí el texto dije: "yo quiero hacer esto".

Su personaje es Daniela…

Es la jefa de prensa de los Mossos d'Esquadra, que en aquel momento era Patrícia Plaja. De hecho, el personaje se llama Daniela justamente para que no se hagan comparaciones de cómo me parezco o no a ella y se pueda seguir al personaje dramáticamente.

Diana Gómez, actriz / Oscar Bayona

¿Es diferente interpretar a un personaje real que a uno ficticio?

No, porque al final estamos haciendo ficción. No es un documental, aunque hay hechos verídicos. Mi cuerpo siempre será mi cuerpo delante de la cámara, aunque intente colocarlo de manera diferente. Lo único que cambia cuando trabajo con hechos reales es que me gusta documentarme para entender la narrativa que se quiere mostrar. Al final, como actriz, es explicar una historia e interpretarla.

¿Habló con Plaja?

Sí, tenía ganas de quedar con ella para ver un poco su energía, para que pudiera explicarme de primera mano cómo había vivido aquellos días, hechos concretos, más emocionales. También me habló de su trayectoria dentro de los Mossos d'Esquadra. Ella es periodista y cuando entró en el cuerpo, era muy joven.

La película también pone énfasis en la masculinidad del mundo policial…

Estar en un mundo de hombres uniformados muchas veces hacía que las decisiones de Plaja no se tomaran tanto en consideración como cuando venían de personas con uniforme. Siempre se me generan muchas preguntas sobre el tipo de mujer que sale cuando hay que intentar imponerse en un mundo así. Pero en el momento en que la vemos ya lleva muchos años trabajando y creo que eso se nota. Hay complicidades, en este caso con el mayor Trapero, y en la ficción hemos explorado un poco.

¿Le ha gustado interpretar a este personaje?

Me lo pasé muy bien. Además, tengo la sensación de que a priori no es un personaje que me hubieran ofrecido, pero que, ostras, fue muy gratificante poder transitarlo e intentar interpretarlo. Hace una labor social que, la verdad, admiro mucho.

Plaja fue premiada después de los atentados…

Sí. Tanto Patrícia Plaja como Marc Homedes, que era el jefe de prensa de Protección Civil, fueron muy premiados por la labor comunicativa que hicieron en el dispositivo Cronos. Han explicado mucho en qué se basaba su protocolo, cómo querían que fuera, qué objetivos tenían, y a mí eso me ha ayudado a reunir toda la información y a tener la seguridad de saberlo interpretar. El personaje de Daniela también es muy seguro, sabe exactamente de lo que está hablando y cómo lo quiere implementar. Ella lo hace por la sociedad.

¿Cree que la trama política del control de la información queda bien plasmada?

La película no va de eso. La película va del dispositivo Cronos y está la pincelada política porque existió y porque estábamos en el contexto político en el que estábamos. Creo que está bien que se explique. Quizá hay gente que considera que necesitaríamos más tiempo o más espacio para esta trama, pero entonces sería otra película. Ojalá la podamos hacer. Deberíamos poder hablar de todo, se tiene que poder hacer ficción de todo.

¿Era necesaria la película?

Sí, siempre es un buen momento para hablar del pasado. Aquí, a veces somos un poco prudentes a la hora de hablar de nuestra historia y ya está bien abrir debates. Obviamente, una de las cosas que sí pregunté es si la asociación de víctimas lo sabía, si habían contactado con ella y el punto de vista que quería el director de la película.

De izquierda a derecha: Mónica López, actriz; Fernando González Molina, director; Diana Gómez y Enric Auquer, también actores de 'Cronos' / Oscar Bayona

¿Cuál era?

No quería entrar en morbosidades ni hablar de las víctimas. A mí eso me dio la tranquilidad de saber que era una buena primera aproximación.

¿Los actores habéis tenido preparación psicológica?

No, no. Al final, forma parte de nuestra historia, es algo que hemos vivido todos y que todos sabemos dónde estábamos cuando pasó. Y creo que justamente por eso también vale la pena hacerla.

¿Una anécdota?

Ya la explicó Mónica López. Al rodaje venían Mossos reales, y se notaba por la resistencia física, pero iban vestidos de figurantes. Un día, mientras hacíamos el bocadillo de media tarde, había un carterista, y, de repente, alguien empezó a gritar «help, help». Claro, el ladrón no se pensaba que allí había Mossos d'Esquadra. Lo arrestaron en 2 minutos.

¿Qué papel tenían los Mossos?

Bastantes Mossos d'Esquadra que habían participado en el 17 de agosto venían voluntariamente como figurantes. Tenías la oportunidad de hablar con ellos y te explicaban un poco sus sensaciones.

¿Un ejemplo?

Explicaban el silencio que sentían en las Ramblas. Es un lugar tan lleno de gente siempre a todas horas donde, después del atentado, solo había silencio, sirenas de policías o de servicios y algún móvil sonando. El impacto todavía lo tienen y era muy impresionante poder hablar con ellos.

¿Cuál es el objetivo de Cronos?

Para mí como actriz... rememorar, revisitar unos hechos que pasaron, hacer memoria, honrar a toda esa gente que, haciendo su trabajo, estaba en primera línea. Ojalá la película genere preguntas y debates sobre la herida que se creó en la sociedad catalana. Pienso que quizá no hemos hablado bastante de ello y que quizá hemos ido hacia el otro extremo. Estamos en un momento con mucha violencia y con mucho odio. El objetivo es preguntarnos si este es el camino, que para mí no lo es.

¿Tendrá impacto?

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No lo sé. Yo solo la he visto con compañeros de trabajo y no sé cómo lo recibirá el público. Yo animo a todo el mundo a ir al cine, está bien vivir el filme en colectividad. Es un hecho del que no hemos hablado mucho y está bien compartirlo. Pero dependerá de cada uno, de cómo vivió el 17 de agosto. Ojalá la gente salga de allí pensando en qué ha pasado en estos nueve años, en qué habríamos podido hacer diferente y en cómo estamos ahora como sociedad, porque no sé si estamos mucho mejor.