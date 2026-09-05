"Los chavales que ahora están farmeando aura seguro que dentro de cinco o diez años los vemos por la Bienal de Flamenco"

El año que nació Luis Ybarra (Sevilla, 1996), el maestro José Luis Ortiz Nuevo dirigió su última Bienal, después casi diez y años y de parir un proyecto (junto al añorado Manolo Herrera) en los que puso los pilares del gran escaparate del flamenco en que se ha convertido esta cita jonda, que, como todos los proyectos culturales, ha tenido etapas, sombras, luces y polémicas. Ybarra, periodista de formación y de cuna, es el más joven de todos los directores que ha tenido la Bienal de flamenco a lo largo del tiempo, cargo al que llegó de la mano del gobierno de José Luis Sanz.

En la que es su segunda Bienal, defiende una programación de equilibrios, donde todos los públicos puedan sentirse atraídos por alguna de sus propuestas, y que también vende entradas. Cuenta a El Correo de Andalucía, que estos días son frenéticos por todos los flecos pendientes, reclama -como todos sus predecesores- un equipo más amplio de manera estable que trabaje todo el año para la Bienal y anuncia que ha empezado a asesorar al Ayuntamiento para la programación de espectáculos flamencos en el Lope de Vega, teatro templo para el cante, toque y el baile que se recupera este año como sede Bienal tras tres años cerrado. "No hemos preparado nada especial para esta reapertura del Lope, que se abran las puertas del Casino y entremos de nuevo en el patio de butacas es ya suficientemente especial y emocionante", defiende.

PREGUNTA. ¿A qué se dedica un director de Bienal a una semana de la inauguración?, ¿quedan muchos flecos?

RESPUESTA. Al ser un festival de artes escénicas, hay muchos flecos pendientes porque esto no es una película que se va a proyectar y que ya está hecha, sino que está todo por hacer. Ahora es cuando los artistas están creando al máximo.

P. ¿Le llaman mucho?

R. Sí, sí, llaman muchos artistas. Está además todo lo demás tiene que ver con la coordinación de espacios, con lo administrativo, con las producciones, con todo lo que implica un festival que tiene más de 70 espectáculos en la programación oficial, una paralela muy amplia, con fundaciones, tablaos, peñas implicados... Son muchas cosas que hay que ir hilando hasta última hora.

P. ¿Esta ya es una Bienal 100% Luis Ybarra o todavía arrastra muchos compromisos?

R. La propia marca Bienal va por delante de cualquier director. La Bienal es un festival abierto y las sensibilidades alrededor del flamenco son muchas y una Bienal tiene la capacidad y la necesidad de conciliarlas todas, porque el flamenco es algo que ocurre en una peña, pero también es algo que ocurre en un gran aforo como la Plaza de Toros o el Teatro de la Maestranza. El flamenco es Andrés Marín e Israel Galván y también es Aurora Vargas y Juan Amaya.

El flamenco es Andrés Marín e Israel Galván y también es Aurora Vargas y Juan Amaya

P. ¿Cuál es la apuesta que mejor explica su manera de entender el flamenco?

R. El de la Plaza de Toros El mundo por montera. Resume el argumentario de esta edición, en el que celebramos un centenario del apogeo de lo que fue la ópera flamenca y, sin ninguna nostalgia, queremos revisitar el flamenco de los años 20 con artistas de hoy. No tiene sentido calcar a La Niña de los Peines, ni a Marchena, ni a Vallejo, pero sí celebrar el centenario abordando esa figura y lo hacemos de dos maneras. A veces, con artistas que transgreden esos legados como Andrés Marín con Desierto o Estévez y Paños, en torno a la guitarra de Ramón Montoya, un guitarrista de la época. Y hay otros que custodian ese legado de otro modo, como, por ejemplo, Miguel de Tena y Manuel Cuevas, con el repertorio que van a hacer exclusivo de Vallejo.

P. ¿Quedan entradas?

R. Sí, sí, porque es un aforo muy grande. Hay gente que considera que ya está todo agotado y es verdad que se han agotado más de 30 espectáculos pero queda por vender. Las cifras de esta Bienal van a ser de récord, pero es cierto que también quedan entradas de muchos espectáculos.

P. Recomiende de lo que todavía queda entradas.

R. Me hace mucha ilusión que 18 años después vuelva Cañizares, un maestro de la guitarra, quizá no es el nombre más conocido, ha hecho mucha carrera en el extranjero, pero es una de las guitarras que suena en Omega de Morente, ha estado con muchos maestros y va a presentar un proyecto inspirado en Paco de Lucía y en Joaquín Rodrigo. Es un compositor exquisito que va a estar con la Sinfónica.

Me apetece muchísimo el espectáculo en torno a autores gitanos, Canela y clavo, dirigido por Pedro María Peña, con José Valencia, Esperanza Fernández, con Duquende, Pepe Torres, al baile Nazaret Reyes. Y me apetece muchísimo también, en la Fábrica de Artillería, Pablo Martín Caminero, contrabajista flamenco pero jazzista. Va a hacer tres días consecutivos con distintos invitados: en el baile está María Moreno; en el cante está David Carpio y en el toque está en solitario con su trío para tocar composiciones de Sabica, de Paco de Lucía, de Gerardo Núñez.

P. ¿Ha tenido que renunciar a algún nombre?

R. Se me quedan muchas cosas en el tintero. Casi todo es una renuncia, porque todo no lo puedes programar. Son 70 espectáculos pero se quedan grandes maestros fuera, nuevas figuras, nuevos talentos a los que no tienes la opción de darle la oportunidad. La Bienal es de los pocos festivales que, al presentarse, la prensa y los aficionados hablan también de los que no están y para un artista es importante estar o no estar en la Bienal. Hay artistas que me hubiese encantado contar con ellos, pero como el presupuesto, los espacios y los días son finitos...

P. Mójese. ¿Quién le hubiera gustado ver en su cartel?

R. Pues a mí me encantaría que estuvieran: Rocío Molina, Vicente AmigoEva Yerbabuena... Grandes nombres del flamenco pero también gente joven que está empezando, que me encantaría que estuviera como Bernardo Miranda, por ejemplo, un cantaor de Córdoba que me gusta mucho. Lo tenemos en la actividad paralela.

Luis Ybarra, director de la Bienal de Sevilla / Marina Casanova / ECA

P. ¿Con qué presupuesto cuenta?

R. 2,3 millones de euros.

P. ¿Eso es más o menos?

R. Es más que la pasada edición, es un presupuesto que está bien. Estoy muy satisfecho. La Bienal pasada hizo la mayor taquilla de la historia y esta superará... Con lo que está vendido ya se ha superado la anterior Bienal. El flamenco es muchas cosas pero también puede ser un motor económico. Nosotros no solo recibimos dinero por la taquilla. También hemos abierto una nueva vía con la licitación de patrocinios, cada patrocinio tiene una serie de acciones vinculadas con la imagen de marca, con entradas. Es un modelo interesante para futuras ediciones.

P. Cuando se presentó la programación se le achacó falta de coproducciones.

R. Nosotros tenemos más de 50 nuevas producciones. De ellas, más de 20 son estrenos absolutos y los otros son noches únicas. Las noches únicas se diferencian en que no nacen con la vocación de girar, sino de ocurrir, pero eso no quiere decir que después no giren. Quiere decir que de esa misma manera no se va a volver a ver, por la singularidad del espacio, por el repertorio. Hay muchas noches únicas que son estrenos que después el artista lo va a girar aunque sea de otra manera.

P. Pero al final es una decisión del artista, no de la Bienal, es decir, no va con el sello Bienal.

R. Incitamos a los artistas a que muevan estas noches únicas... Las coproducciones tienen algo muy bueno, tenemos por ejemplo el espectáculo de Estévez y Paños, el de David Coria, que es estreno nacional. Eso es muy importante para el propio tejido del flamenco. Pero si apostamos todos a las coproducciones, la Bienal y cualquier otro festival del mundo es prácticamente el mismo. Apostamos por unos talentos y recuperamos artistas que están fuera de los circuitos y ofrecemos al público de Bienal algo que o vienes aquí o lo pierdes. Es una experiencia singular dentro del panorama en el que nos movemos donde a veces parece que todo se parece demasiado.

Si apostamos todos a las coproducciones, la Bienal y cualquier otro festival del mundo es prácticamente el mismo. Nosotros apostamos por unos talentos y recuperamos artistas que están fuera de los circuitos y ofrecemos al público de Bienal algo que o vienes aquí o lo pierdes

P. ¿Cómo sigue manteniendo la llama de la Bienal tras la clausura? ¿Con qué equipo cuentas para hacerlo posible? Es una reclamación histórica, no solo de su dirección, sino de todas las anteriores.

R. Mi deseo es hacer muchísimas más cosas. Hemos empezado por la programación del Lope de Vega, no me puedo adelantar porque se ha presentado solo una parte de esa programación, pero es muy importante darle continuidad al flamenco en teatro si la Bienal...

P. ¿Se va a encargar de la programación de flamenco en el Lope?

R. Bueno, hemos colaborado con el Ayuntamiento casi como asesoramiento en esa programación artística: nombres que se han descartado, proyectos y propuestas que se han quedado en el tintero... Entonces, seguir dándole continuidad, pues me parece la manera más natural.

P. Habida cuenta que el Lope de Vega reabre sin director, ya es noticia que alguien asesore en la programación flamenca.

R. Hay una coordinación artística. Me parece muy importante porque la Bienal ha sido referente del flamenco en teatro, que es un modelo que se ha emulado en otros muchos países y citas del mundo. O sea, hay una gran diferencia entre los festivales de verano, la programación de las peñas, de apostar por un flamenco de teatro. Y hay compañías que ya han nacido con esta mirada: Israel Galván, Estévez y Paños, Andrés Marín... El flamenco en teatro. Y la Bienal ha sido referente de eso. Que haya continuidad de una programación de flamenco en teatro durante todo el año es muy importante...

Y luego nosotros hacemos programación en las peñas, que este 2026 vamos a hacer casi 80 espectáculos, con el sello Bienal. El año pasado hicimos el ciclo Amalgama, el Día del Flamenco estará Paula Comitre en el Lope de Vega con su nuevo espectáculo.

P. Hablando de marcas y sellos: Jerez trasciende mucho por todos los cursos con grandes artistas; Nimes por ese ambiente tan transversal que se genera la ciudad. ¿Cuál diría que es el sello de la Bienal hoy?

R. Parece un cliché, pero es la realidad: la Bienal es el gran escaparate del flamenco. Los artistas quieren presentar y estrenar en Bienal porque es donde vienen programadores de todo el mundo. Tiene mucho impacto mediático... la valoración económica del impacto de la pasada Bienal fue de más de 50 millones de euros. Eso lo consiguen, en realidad, muy pocos festivales. No me gusta hablar en estos términos tan economicistas, pero es real. Uno sale de España y el flamenco es una marca identificable y te lleva directamente a España y Andalucía. Hoy hay multitud de citas, cada una con su propia idiosincrasia, pero la Bienal es un la piedra angular de todo este flamenco encontrado con las artes escénicas. Este año además partimos del argumento del centenario de lo que fue la ópera flamenca que supuso una primera piedra para que el flamenco empezara a desarrollarse como arte escénico ante un gran público.

La Bienal es un la piedra angular de todo este flamenco encontrado con las artes escénicas

P. ¿Qué cosas has preferido no tocar porque funcionan bien y forman parte del ADN?, ¿Ha hecho muchos cambios?

R. Se cambian muchísimas cosas. Pero, sinceramente, uno de mis principales objetivos era que hubiera un buen ambiente en torno a la Bienal. Y un buen ambiente se consigue de muchas maneras: con una programación en la que una mayor parte se siente identificado, no con todo, pero que al menos cualquiera que esté algo interesado por el flamenco vea en la programación de la Bienal, si eres más modernito, si eres más tradicional, que tengas al menos un poco de todo lo que hay en la actualidad del flamenco. Quería...

P. Bajar el ruido en torno a la Bienal.

R. Sí, bajar un poco el ruido, entender que la Bienal es de las pocas cosas que ocurren en el flamenco que siguen generando grandes debates de por qué no está uno, por qué está el otro. Que esto me parece sano, siempre que sea con respeto. Como ocurre en otras culturas vivas, es normal que haya disidencias, voces contrarias. Al final, mi sello o lo que yo he intentado hacer es una amalgama de todas las bienales anteriores: de Cristóbal Ortega me gusta mucho esa idea de bajar la Bienal a la calle; de Ortiz Nuevo lo de las noches únicas, carteles muy insólitos; de Chema Blanco, que cada ciclo parece como una especie de Bienal en sí misma.

La Bienal es de las pocas cosas que ocurren en el flamenco que siguen generando grandes debates de por qué no está uno, por qué está el otro

P. ¿Usted ha sido siempre espectador de la Bienal?

R. Desde siempre.

P. Sus amigos le dicen "¡Qué rancio hablando de los flamencos antiguos!"

R. Antes sí. A ver, yo tampoco soy chapas. Entonces, si sé que te da igual, pues no te voy a hablar del Carbonerillo. Si te interesa, pues nos ponemos a charlar. Pero es verdad que eso me parece interesante, porque mis amigos pasaban de mí hace cinco o diez años y ahora, sin embargo, me preguntan: "¿A qué espectáculo voy?".

P. ¿Le piden entradas?

R. Mis amigos compran entrada y lo van a disfrutar más porque han pagado totalmente. Lo estoy palpando como algo generacional: una incorporación de gente joven al flamenco. Supongo que los chavales que ahora están farmeando aura seguro que dentro de cinco, diez o quince años lo veremos por la Bienal o por el Festival de Cine. Algunos se escapan y ya viene desde muy niño a estos ciclos y espacios, pero sí que es cierto que cuando pensamos que la juventud está perdida, luego vemos que se incorpora a todo esto. Supongo que es lo normal.

P. Se ha hablado mucho de la incorporación de José Mercé y de Sara Baras como nombres que garantizan taquilla.

R. La Bienal es un cúmulo de equilibrios. Para mí es muy importante tener a una Sara Baras, un Israel Fernández, un José Mercé, un Ángeles Toledano, Farruquito... pero también meter artistas mucho más genuinos. Son más de 70 funciones, hay mucho de todo.

La crítica debería jugar un papel fundamental en la formación de nuevos públicos, en la divulgación, en la criba que guíe al espectador

P. ¿Qué papel le da a la crítica?

Noticias relacionadas

R. Ha cambiado también. Son malos tiempos para la reflexión. ¿Qué espacio ocupa un artículo que requiere de profundidad, que requiere algo del que lo lee, que requiere un conocimiento, una atención, cuando en realidad desde los medios se está apostando -porque tiene que ser así, por adaptarse a las redes, por hacer mucho contenido para redes- por ofrecerlo de una manera más fácil? Lo superficial siempre va a ser más fácil que lo denso y es verdad que el flamenco convive regular con esto. Me parece muy complicado invitar a la reflexión en torno a una seguiriya y a contar lo que uno ha visto en un mundo donde vamos a quedarnos con diez segundos, que no le da tiempo ni a entonar al cantaor. Sí creo que debería jugar un papel fundamental en la formación de nuevos públicos, en la divulgación, en la criba que sirve de guía para el público. Espero que la crítica no se pierda o que cambie la tendencia y que de pronto nos pongamos a leer artículos muy largos. Me encantaría, la verdad.

Fuente: El Correo de Andalucía