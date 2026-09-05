El aura, antes de ‘farmearse’, en el cine

Si repasamos películas con personajes carismáticos, generalmente masculinos, su aura queda asociada a una presencia imperturbable en los márgenes del cine de acción: Ryan Gosling en ‘Drive’ o Keanu Reeves en la serie John Wick, por ejemplo, ambos lacónicos y aparentemente inexpresivos. Destacamos cinco ejemplos en cine y televisión, uno de ellos, ‘Zoolander’, en clave extremadamente cómica.

Belmondo en 'Al final de la escapada'. / EPC

Belmondo en ‘Al final de la escapada’

Jean-Paul Belmondo tenía un aura especial cuando lo dirigió Jean-Luc Godard en 1960 en ‘Al final de la escapada’. Presencia y mucho carisma de su personaje pese a ser, o quizá debido a ello, un auténtico canalla. Si el filme se hiciera hoy, farmearía toda el aura del mundo cuando se pasa el dedo por los labios en un gesto seductor y de mucha seguridad en sí mismo. Ese gesto de Belmondo se convirtió en los años 90 en el distintivo de los anuncios en blanco y negro de Martini y la configuración del llamado ‘Chico Martini’.

James Dean, en 'Gigante'. / EPC

James Dean en ‘Gigante’

Aunque distinto a Belmondo, ya que su carrera en lo personal y en lo cinematográfico fue tormentosa y suicida, James Dean también poseía mucha aura y una fuerza que le convertía en el centro de todos los planos de las pocas películas que interpretó. Quizá el más icónico sea aquel de ‘Gigante’ en el que está de pie, con el rifle cogido por las dos manos detrás de su cuello, frente a Elizabeth Taylor. Mucha seguridad pese a la fragilidad del actor. Una imagen tan contundente que Martin Sheen la haría suya en ‘Malas tierras’.

La mirada 'blue steel' de Ben Stiller en 'Zoolander'. / EPC

Ben Stiller en ‘Zoolander’

Esta película extremadamente divertida sobre cotizados modelos masculinos de moda, escrita, dirigida e interpretada por Ben Stiller en 2001, se reía precisamente de la configuración de esa aura para sumar puntos frente a los demás y mostrar una seguridad a veces impostada. Lo hace en muchas secuencias que explican lo ridículo y desatinado del personaje, pero nada comparable a su fulgurante mirada ‘acero azul’ y los ojos y morritos que pone cuando le explica a los demás en qué consiste.

Jon Hamm (Don Draper) en los momentos finales de 'Mad men' / Archivo

Jon Hamm en ‘Mad men’

Donald Draper es el personaje más seductor de la televisión contemporánea. Brillante ejecutivo de la publicidad, guapo, inteligente, infiel en su matrimonio, también atormentado por un pasado que ha decidido esconder, vive en una casa de ensueño en un apacible suburbio y, sobre todo, fuma y bebe güisqui con un estilazo que hasta entonces no se había visto ni en la pequeña ni en la gran pantalla. Encarnado por Jon Hamm, irradia tanta confianza en sí mismo que acaba siendo abusivo. Su aura le acompaña haga lo que haga, desplegando glamur cuando bebe en un bar en el centro de la ciudad.

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Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood...'. / EPC

Brad Pitt en ‘Érase una vez en… Hollywood’

Brad Pitt también tiene estilo, un carisma en sintonía con las estrellas hollywoodienses de los 50 o 60. Tarantino lo entendió en una escena de ‘Érase una vez en… Hollywood’, aquella en la que Pitt se sube a un tejado para reparar una antena y, debido al calor, se quita la camiseta para lucir un espléndido torso cuando tenía, entonces, 56 años. Es un momento cómplice, pero también de mucha seguridad y control para impresionar a la platea. Lamine Yamal citaba precisamente a Pitt para explicar la sensación de entrar en un lugar y notar que allí hay alguien que tiene una presencia especial.