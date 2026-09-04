¿Qué canciones interpretará Aitana en sus conciertos de Barcelona? Este es el setlist completo de 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana está inmersa en su gira 'Cuarto Azul World Tour', que empezó el 9 de mayo en Roquetas de Mar, Almería, y que finalizará el 20 de febrero de 2027 en París. Desde su paso por la edición de 'Operación Triunfo' de 2017, la cantante no ha hecho más que encontrar el éxito en todos sus proyectos.

'Cuarto Azul World Tour' es la cuarta gran gira musical de la artista, que hará parada en Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre, y que pasará por Latinoamérica, Norteamérica y varios países de Europa.

La setlist que interpretará la catalana está compuesta de 27 canciones (aunque puede haber variaciones), las cuales forman parte de su álbum 'Cuarto Azul' (2025), además de algunos de sus éxitos.

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Setlist de canciones de la gira 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana