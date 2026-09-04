Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seat VolkswagenPrincesa LeonorMarc MárquezSorteo Champions femeninaBarcelonaAldamaFuga de gasCheque escolarManresaMovilidad
instagramlinkedin

Conciertos

¿Qué canciones interpretará Aitana en sus conciertos de Barcelona? Este es el setlist completo de 'Cuarto Azul World Tour'

La cantante se encuentra de viaje con su gira 'Cuarto Azul World Tour', que pasará por la ciudad para hacer cuatro conciertos

Aitana durante el primer concierto de su 'Cuarto Azul World Tour', en la localidad almeriense de Roquetas de Mar.

Aitana durante el primer concierto de su 'Cuarto Azul World Tour', en la localidad almeriense de Roquetas de Mar. / CARLOS BARBA / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Laura Nuel

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aitana está inmersa en su gira 'Cuarto Azul World Tour', que empezó el 9 de mayo en Roquetas de Mar, Almería, y que finalizará el 20 de febrero de 2027 en París. Desde su paso por la edición de 'Operación Triunfo' de 2017, la cantante no ha hecho más que encontrar el éxito en todos sus proyectos.

'Cuarto Azul World Tour' es la cuarta gran gira musical de la artista, que hará parada en Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre, y que pasará por Latinoamérica, Norteamérica y varios países de Europa.

La setlist que interpretará la catalana está compuesta de 27 canciones (aunque puede haber variaciones), las cuales forman parte de su álbum 'Cuarto Azul' (2025), además de algunos de sus éxitos.

Noticias relacionadas

Setlist de canciones de la gira 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana

  • '6 de febrero'
  • 'Segundo intento'
  • 'Duele un montón despedirme de ti'
  • '+ (MÁS)'
  • '= (IGUAL)'
  • 'No te has ido y ya te extraño'
  • 'Trankis'
  • 'Cuarto Azul'
  • 'Cuando hables con él'
  • 'Los Ángeles'
  • 'Mi amor'
  • 'AQYNE'
  • '24 Rosas'
  • 'Gran Vía'
  • 'Desde que ya no hablamos'
  • 'Música en el cielo'
  • 'Vas a quedarte'
  • 'Formentera'
  • 'Mon Amour'
  • 'Las babys'
  • 'Luz de la mañana (Interlude)'
  • 'En el centro de la cama'
  • 'Ex Ex Ex'
  • 'Lia'
  • 'La chica perfecta'
  • 'Conexión Psíquica'
  • 'Superestrella'

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL