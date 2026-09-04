Miley Cyrus se quita el apellido de su padre

En los últimos días, Miley Cyrus ha dado bastante de qué hablar en las redes. La cantante anunció el lanzamiento de su próximo álbum y, poco después, eliminó de su nombre el apellido de su padre en todos sus perfiles. El 1 de septiembre, la artista anunció por sorpresa que iba a lanzar su décimo álbum, titulado 'Bass Persuades', que saldrá el 18 de septiembre. Esta noticia fue acompañada por un cambio en la identidad de la cantante, que se ha quitado el apellido 'Cyrus' del nombre.

Ante las dudas de los fans del por qué de este cambio y si esto significa una mala relación entre la joven y su padre, Billy Ray Cyrus ha publicado en redes una fotografía donde aparecen él y sus dos hijos, acompañada de un texto en el que defiende la decisión de su hija: "La familia significa más que nunca ahora. Siempre llamé a mi pequeña Miley. Simplemente... Miley. Igual que siempre llamé a mi hijito Braison". "Ayer le dije a Miley que me parecía bien que usara su nombre de pila. Mencioné a Dolly y a Cher. Lo pienso cada vez más… Elvis… Prince… y así sucesivamente. Es una progresión natural para una leyenda superestrella icónica. ¡Y la leyenda continúa! Estoy deseando escuchar el nuevo álbum".

Durante años hubo rumores sobre si había tensiones entre la cantante y su padre, que se reunieron a principios de este año para la promoción del documental del 20º aniversario de 'Hannah Montana'. La joven explicó a la revista 'People' que la música era la forma de comunicarse entre ellos, incluso cuando han tenido problemas familiares: "Tanto si es mandando un texto de una canción que escribimos o escribiendo un poema que dice como nos sentimos de una manera que es auténtica para nosotros, siempre ha sido la manera en la que compartimos nuestros sentimientos".

El año pasado, Cyrus reveló en una entrevista a 'The New York Times' que su alejamiento con Billy Ray se debió, sobre todo, al divorcio de sus padres, que se separaron en 2022 tras casi 30 años de matrimonio: "Creo que el tiempo lo es todo, y a medida que he ido creciendo, he empezado a respetar a mis padres como individuos y no solo como padres, porque mi madre ha amado de verdad a mi padre durante toda su vida, y creo que estar casada con alguien del mundo de la música sin formar parte de él es, obviamente, muy difícil".

Su madre, Tish Ann Finley, fue la que pidió el divorcio. En 2023 se casó con Dominic Purcell, actor de 'Prison Break', y Billy Ray Cyrus empezó una relación con la actriz Elizabeth Hurley. El hecho de que sus padres rehiciesen su vida sentimental ayudó a la cantante a superar la situación: "Ahora que mi madre está tan enamorada de mi padrastro, a quien adoro completamente, y ahora que veo a mi padre encontrando también la felicidad, puedo quererlos a los dos como personas, en lugar de como una pareja parental".

Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, en una imagen de archivo de cuando la cantante interpretaba a Hannah Montana. / URSULA DUEREN / EFE

Una nueva era

Pasar a llamarse simplemente Miley inicia una nueva etapa para la ganadora de tres premios Grammy, que el 18 de septiembre lanzará su décimo álbum de estudio, llamado 'Bass Persuades'. El disco está compuesto de 10 canciones, y ya ha confirmado que hará dos conciertos promocionales los días 16 y 18 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles.

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"La música se apodera de nosotros. La sentimos, la cantamos, a veces bailamos al ritmo de ella, la dejamos ir y seguimos adelante. Es poderosa, vulnerable, dulce y fuerte. Corazón lleno, corazón roto, cada parte de la vida y lo que hay entremedio. Eso es lo que el título significa para mí. Gracias por formar parte de hacer realidad mis sueños más locos. Espero de todo corazón que os encante este álbum", escribió Miley en sus redes cuando dio la noticia.