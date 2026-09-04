Las 10 mejores series de gánsters del siglo XXI

Acaba de llegar la segunda temporada de 'The Gentlemen: La serie' (Netflix), que acabamos de saber también tendrá tercera, y en solo unas semanas aterriza la continuación de 'Tierra de mafiosos' (SkyShowtime, lunes, día 21). En ambos casos, la expectación es importante. Pasan los años y seguimos fascinados por los gánsters, la mafia y el crimen organizado, con sus singulares códigos, sus estrategias maliciosas y sus rencillas de largo, larguísimo recorrido. Parecía que 'Los Soprano' iba a ser la serie que acabaría con el subgénero, pero durante el siglo XXI han ido surgiendo otras muestras brillantes, como puede comprobarse aquí abajo.

1. 'Los Soprano' (1999-2007)

Aunque se estrenó a finales del siglo XX, en enero de 1999, fue en los dosmil cuando se vieron la mayor parte de sus episodios y cuando se solidificó como fenómeno cultural. Poco hace falta decir a estas alturas sobre la creación de David Chase. O sí: sigamos celebrando una ficción mafiosa a la altura de las también eternamente comentadas 'El Padrino' y 'Uno de los nuestros' (con la que comparte a un montón de actores), redefinición mundana del relato gansteril que, de hecho, fue referencia para futuras ficciones criminales no solo de tele por cable, sino también de pantalla grande. ¿Y qué decir sobre un final que sigue trayendo cola casi dos décadas después? Disponible en HBO Max.

2. 'The wire' (2002-2008)

Inevitable también citar esta mítica creación de David Simon, guionista (antiguo periodista, o reportero policial, para ser precisos) demasiado serio y humanista para este mundo. Radiografía de una Baltimore en decadencia desde cinco perspectivas: el tráfico de drogas (su humanización de la figura del narcotraficante es legendaria), la desintegración de los sindicatos en el puerto marítimo, el sistema escolar, un ayuntamiento en entredicho y unos periódicos en crisis. En su momento no fue demasiado vista, y nunca se llevó un solo Emmy, pero todo esto solo la hace todavía más respetable y de culto. Disponible en HBO Max.

3. 'Boardwalk Empire' (2010-2014)

Martin Scorsese fue padrino, productor y primer director de esta creación de Terence Winter, antiguo productor ejecutivo de 'Los Soprano': todo lo bueno está conectado. Crónica del auge y caída de Enoch L. Johnson (aquí Thompson; Steve Buscemi), antiguo tesorero de Atlantic City que, en tiempos de la ley seca, hizo de la ciudad el centro del contrabando de alcohol hacia Nueva York, Filadelfia y Chicago. Tras participar en 'The wire' (por seguir con las conexiones), el escritor Dennis Lehane empezó a disfrutar realmente de ser guionista con esta serie. Sus diálogos están más que cuidados, pero mención especial merece una acción de halo casi operático. Disponible en HBO Max.

4. 'Peaky Blinders' (2013-2022)

Esta creación de Steven Knight es una elucubración fantasiosa sobre la banda titular, auténtica fuente de terror en el Birmingham de los años 20. En la visión del guionista de 'Promesas del Este', el líder de los Peaky es el 'entrepreneur' sin escrúpulos y luego parlamentario socialista Tommy Shelby (Cillian Murphy), antihéroe magnético y cargado de melancolía. Ahora se rueda una serie secuela con Jamie Bell como el hijo mayor de Tommy, papel encarnado por Barry Keoghan en el estimable largo 'spinoff' 'El hombre inmortal'. Disponible en Netflix.

5. 'Narcos' (2015-2017)

José Padilha, director de las dos partes de 'Tropa de élite', aplicó su habitual estilo cinético a esta revisión de la caza del famoso narco Pablo Escobar (icónico Wagner Moura) y la escalada de la guerra contra las drogas a principios de los 80. Una carismática voz en off (la del agente de la DEA Steve Murphy, encarnado por Boyd Holbrook) nos introduce en los aspectos macro y micro de la historia. Pero tampoco pensemos que esto es como ir a clase: aquí se pervierte felizmente la realidad con fines dramáticos y se abrazan con tesón los códigos más explosivos del 'thriller' de acción. Disponible en Netflix.

6. 'Top boy' (2011-2023)

Creación de Ronan Bennett, no mucho antes coguionista de 'Enemigos públicos', la película de Michael Mann sobre el asaltante de bancos John Herbert Dillinger. Dos traficantes de drogas, Dushane (Ashley Walters) y Sully (Kane Robinson, el artista 'grime' Kano), quieren servirse de, respectivamente, el cerebro y el músculo para controlar el negocio en una ficticia barriada de protección oficial londinense. Hay que agradecer al aquí productor Drake, ni más ni menos, la reversión de su cancelación después de solo dos temporadas. En la quinta y última se sumó Barry Keoghan como Jonny McGee, miembro de la mafia irlandesa del que Netflix acaba de anunciar un futuro y necesario 'spinoff'. Disponible en Netflix.

7. 'Gomorra - La serie' (2014-2021)

El director y guionista Stefano Sollima es un reivindicable cultivador del género de la crónica negra, así en cine como en televisión. En esta lista podrían estar 'Roma criminal', inspirada en la verdadera historia de la banda de la Magliana, o 'ZeroZeroZero', sobre las rutas internacionales del tráfico de cocaína, pero vamos a destacar esta versión serializada del libro de Saviano, nueva lectura desligada del filme de Garrone. Sollima nos introduce en la Camorra con estilo casi documental y búsqueda de inmersión, pero no rehuye las explosiones y los subidones de adrenalina. Disponible en SkyShowtime.

8. 'Tokyo vice' (2022-2024)

Electrizante adaptación del libro de Jake Adelstein (del que se ha discutido su credibilidad, todo sea dicho) sobre sus días como primer periodista extranjero en sumarse a las filas del diario japonés 'Yomiuri Shinbun', en el que trabajó, además, en la sección de sucesos en un momento de actividad yakuza. Ansel Elgort exhibe decente japonés y está acompañado por, ahí queda eso, Rinko Kikuchi como su estricta superiora o Ken Watanabe como un detective de homicidios con el que entabla colaboración. Se habla mucho de Michael Mann para hablar de 'Tokyo vice', pero según el 'showrunner' J. T. Rogers , en cuanto acabó de dirigir el primer episodio les dio un apretón de manos y se fue a otras cosas. Disponible en HBO Max.

9. 'Las buenas madres' (2023)

Ganadora en 2023 del primer Berlinale Series Award, esta adaptación de un libro de no ficción de Alex Perry se acerca a la ‘Ndrangheta desde un punto de vista poco común, el de las mujeres nacidas en sus clanes que se atrevieron a romper la ley del silencio. Todo arranca con la desaparición de Lea Garofalo (Micaela Ramazzotti), quien testificó contra su marido mafioso y se vio luego obligada a ir buscando lugares seguros para ella y su sensible hija Denise (Gaia Girace, de ‘La amiga estupenda’). La fiscal Anna Colace (Barbara Chichiarelli, de 'Suburra') entiende que derrotar a la organización pasaba por acercarse a sus mensajeras, facilitadoras o siervas. Disponible en Disney+.

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