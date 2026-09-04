El mejor fotoperiodismo se instala en Perpinyà para celebrar "la libertad de información en un mundo donde cada vez menos países la tienen"

El mejor fotoperiodismo se cita una vez más en Perpinyà, donde el festival Visa pour l'Image despliega hasta el 13 de septiembre más de una veintena de exposiciones, entre ellas una del fotógrafo español radicado en el Líbano Diego Ibarra Sánchez. La cita, que vuelve a llevar a primer plano conflictos y crisis humanitarias actuales como las masacres en Gaza, las guerras en Ucrania y el Líbano, la epidemia de fentanilo en Estados Unidos y las consecuencias derivadas del comercio de cocaína, tuvo que lamentar hace unos días la muerte de su fundador y director, el fotógrafo francés Jean-François Leroy.

"Ya sean políticas o tecnológicas, estas poderosas fuerzas nos temen o, por el contrario, nos necesitan. Por eso continuaremos esta lucha aquí en Perpinyà, una lucha que comenzó hace casi cuarenta años", dejó escrito Leroy, fallecido el 31 de agosto a los 69 años, en su última editorial para el festival, declaración de intenciones que sigue marcando el rumbo de un encuentro que, como recuerda el presidente de la Asociación Visa pour l’Image, Pierre Conte, celebra "la libertad de información en un mundo donde cada vez menos países la tienen" reivindicando "la ética y la valentía" de los profesionales del fotoperiodismo.

Una retrospectiva dedicada a Raymond Depardon, cofundador de la agencia Gamma y uno de los fotoperiodistas y cineastas franceses más importantes de su generación, es uno de los grandes reclamos de un Visa pour l'Image en el que también se podrán ver las imágenes marítimas y oceánicas del francés Laurent Ballesta, la resistencia de un pueblo de Minneapolis contra el ICE documentada por el estadounidense David Guttenfelder, los estragos de la lucha contra las drogas vistos por el danés Mads Nissen o las fotografías con las que Diego Ibarra Sánchez ha reflejado conflictos enquistados como la guerra en el Líbano.

Matrimonios virtuales japoneses, el drama de la ciudad ucraniana de Kostyantynivka, el exilio de los menores guineanos, los ecos funestos de Chernobyl y la irrupción en Sierra Leona y Liberia del 'kush', una peligrosa droga que está devastando a la juventud, son algunas de las temáticas con las que el festival quiere celebrar la fotografía y el periodismo.

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