LP, trovadora salvaje y emociones a chorro en ‘Room 12’

LP ‘Room 12’ Music for Now-Stem Pop-folk ★★★★

Laura Pergolizzi, neoyorkina de Long Island, ocupa una casilla propia en la escena con sus baladas y medios tiempos intensos, su voz con carácter y su pelo alborotado como el de un Bob Dylan juvenil y bohemio. Es una compositora muy dotada y con capacidad para adaptarse a diversos registros, como ha demostrado al firmar, como coautora, temas de figuras como Rihanna, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Celine Dion o Leona Lewis.

Su carrera como LP es otra cosa, y son ya ocho los álbumes en los que ha despuntado como trovadora neoclásica, con la guitarra y ukelele como instrumentos auxiliares, y textos sufridos sobre amores y desamores, identidad y autodescubrimiento, vertidos en temas como el muy difundido ‘Lost in you’ (del disco del mismo título, 2016). En ‘Room 12’ encontrarán sus seguidores nuevas partituras valiosas para añadir a la vitrina, como la misma ‘Shelly’, que abre el disco, canción de deseo y enamoramiento envuelta en una vaga resonancia afrolatina.

La voz interior

Hay, de nuevo, composiciones muy consignables aquí, y algunas de ellas se apartan del sello LP más reconocible: destaca ‘Best in life’, una invectiva liberadora en la que canta a favor de atender a la voz interior en todos los campos (“Sé una chica, sé un chico / Es un plan, es una elección / Lo mejor de la vida”), que se hace fuerte en torno a su línea melódica asistida por un poderoso juego de capas de guitarra eléctrica muy ‘shoegazing’.

El desnudo emocional se cuela entre estrofas como las de ‘Love is all I have’, pedazo de ‘torch song’ con resonancias ‘sixties’ a lo Roy Orbison y clímax casi sinfónico. Y en ‘Mi corazón’, otra construcción de alto octanaje, con cuerdas dramáticas, y en la tonada desgarrada de ‘Thirty 2nd chances’, a propósito de las contradicciones y los batacazos sentimentales. El cuerpo sónico de LP es líquido e insinúa cercanías hacia el country en ‘Heaven and earth’ y la escuela Americana en ‘Jonesín’, coros espirituales incluidos. Su voz le permite súbitos tonos altos, que hacen escalar el fulminante estribillo de ‘Don’t stop’ mientras canta “ahora o nunca” a corazón abierto y remata la jugada con un arreglo de palmas.

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Las historias de relaciones salpican los textos (también en ‘When I think of you’, dueto con la colombiana Loyal Lobos), pero es la consistencia interior la base narrativa de LP, como viene a decirnos en ‘Chasing & waiting’, tema que sugiere que perseguir y esperar una idea de plenitud no puede ser el centro de tu existencia. Canción folk galopante, cierra un álbum cuyo título toma la habitación de hotel como metáfora del espacio de soledad en la vida nómada del artista. Obra de sonoridad orgánica y espaciosa, distanciada del comprimido canon pop actual, confirma una vez más a LP como una voz distinta, en la que se advierte todavía una naturaleza salvaje.