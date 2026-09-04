Jeremy Irons, Orlando Bloom y Marion Cotillard asistirán al Festival de San Sebastián

Jeremy Irons, Orlando Bloom, Marion Cotillard, Penélope Cruz y Rami Malek son algunas de las estrellas que desfilarán por la alfombra roja del 74 Festival de Cine de San Sebastián, cuyo jurado de la Sección Oficial presidirá el cineasta estadounidense Ira Sachs.

Estas presencias han sido desveladas en la rueda de prensa ofrecida este viernes en el centro Tabakalera por el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y la subdirectora, Maialen Beloki, para dar a conocer los últimos detalles del certamen, que arranca el 18 de septiembre.

Además del actor Brad Pitt y de los Premios Donostia -el cineasta alemán Werner Herzog y Naomi Watts-, ya anunciados, estarán en la capital guipuzcoana para presentar películas otros cineastas e intérpretes como Ricardo Darín, Lali Espósito, Dolores Fonzi, Vincent Lindon, Noémie Merlant, J.A. Bayona, Mercedes Morán, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart y Marcelo Subiotto.

De las novedades, destaca por otro lado una película que completa la sección Perlak, 'NAZA', de Yuval Abraham y Rachel Szor, "durísima" producción británica sobre Gaza, a punto de estrenarse en el Festival de Venecia y con la que el de Donostia "se reafirma" en la declaración de condena que hizo el año pasado del "genocidio que está perpetrado el gobierno de Benjamín Netanyahu", ha dicho Beloki.

En la amplia representación de directores, actores, productores y guionistas que acudirán a presentar filmes en el certamen -que proyectará un total de 263 títulos de 47 países-, figuran asimismo realizadores como Fatih Akin, Beth de Araujo, Lukas Dhont, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Diego Luna, Martin McDonagh, Tsai Ming-Liang, Hans Petter Moland o Éric Toledano.

Nombres como Virginie Efira, Eduard Fernández, Denis Lavant y Tom Sturridge están igualmente en la lista de presencias.

Marion Cotillard en '7h40 ce matin-là'

En la Sección Oficial a concurso, el director Fatih Akin acude con 'Geister (Ghost Song)'; la actriz francesa Marion Cotillard acompañará a la directora de '7h40 ce matin-là, Nicole Garcia; y Hans Petter Moland vendrá con 'Markens grøde (Growth of the Soil)', al tiempo que, fuera de competición, Brad Pitt regresará al Zinemaldia tras su visita de 2009 para respaldar el estreno de 'En el corazón de la bestia', de David Ayer.

Martin McDonagh presentará por su parte 'Wild Horse Nine', mientras que Ira Sachs, además de presidir el Jurado Oficial, estará con Rami Malek y Tom Sturridge, protagonistas de 'The Man I Love', ambas cintas en la sección que acoge perlas de otros festivales.

Virginie Efira, la premiada protagonista de 'Soudain (De repente)', asistirá en representación del realizador japonés Ryūsuke Hamaguchi, que trae a Perlak 'Evil Does Not Exist'.

Asimismo, dentro del apartado Otras Actividades, la proyección de 'La misión', en el 40 aniversario de su estreno, contará con su director Roland Joffé, el actor Jeremy Irons y el productor David Puttnam.

La habitual presencia del cine latinoamericano en el certamen acogerá presencias en casi todos sus apartados. En la Sección Oficial estarán por ejemplo la actrices argentinas Lali Espósito, Mercedes Morán y Dolores Fonzi, además de la escritora Mariana Enriquez, mientras que su compatriota Ricardo Darín, imagen del cartel oficial de esta 74 edición y Premio Donostia honorífico 2017, lo hará en la 'premiere' mundial de 'Lo dejamos acá', de Hernán Goldfrid.

Como en anteriores ediciones, no faltará una nutrida muestra del panorama del cine español con cineastas como Fernando Trueba, Koldo Almandoz, J.A. Bayona, Jaime Chávarri, David Pérez Sañudo o Isaki Lacuesta, e intérpretes como Ariadna Gil, Javier Cámara, Raúl Arévalo, Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz, sin olvidar a Penélope Cruz, que actúa en 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y en 'The Invite (La invitación)', de Olivia Wilde; ni a Carmen Machi, que recibirá el Premio Nacional de Cinematografía.

Jurado de la Sección Oficial

El jurado de la Sección Oficial que presidirá Ira Sachs, estará conformado por el realizador nipón Genki Kawamura, autor de obras como 'Exit 8' (2025) y productor en títulos como 'Your Name' (2016) y 'Monster' (2023); la guionista francesa Catherine Paillé, autora de los textos de 'Le Sixième enfant' (2022) o 'Shéhérazade' (2018).

El equipo que fallará el galardón principal integra además a la actriz brasileña Alice Braga, protagonista de títulos como 'Ciudad de Dios' (2002) o 'Soy Leyenda' (2007) y series como 'Queen of the South' o 'We Are Who We Are', informa Efe.

La vasca Patricia López Arnaiz, Concha de Plata por 'Los destellos' (2024) y actriz en la galardonada y preseleccionada ahora para los Óscar 'Los domingos' (2025), está también en el principal jurado del Zinemaldia, que completan el actor sueco Bill Skarsgård , protagonista de títulos como 'Nosferatu' (2024) o la serie 'Hemlock Grove', y el productor británico Mike Goodridge, que ha participado en filmes como 'Club Zero (2023), 'Touch' (2024) o 'Maldita suerte' (2025).

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La dirección del festival ha anunciado por otro lado que la venta general de entradas comenzará 13 de septiembre a las 9:00 horas, para los tres primeros días del festival (18, 19 y 20); el lunes 14 se podrán adquirir las de los días 21, 22 y 23, así como las disponibles de las jornadas anteriores, y, finalmente, el martes 15, las de los tres últimos días de certamen (24, 25 y 26) y las del resto de sesiones.