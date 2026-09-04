Los Javis ruedan en Navàs 'Crimen en España', la serie sobre el 'true crime' que se estrenará en 2027

Una periodista en eterna huida —que será Macarena García— se dedica durante once años a investigar crímenes de todo tipo. ¿La razón? La sed de morbo del pueblo español. Este es el argumento de 'Crimen en España', una de las series que están rodando Los Javis, el icónico dúo formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, y para la que Navàs se ha convertido en escenario. En la localidad del Bages, el rodaje de la serie, de cuatro capítulos, tuvo lugar principalmente el lunes 31 de agosto en la plaza de l'Església, "aunque el martes y el miércoles también rodaron en varios espacios y ubicaciones más", explica Jaume Casals, alcalde de Navàs. El rodaje requirió la colaboración tanto de los habitantes de la localidad como de figurantes de Balsareny. El estreno está previsto para 2027.

Cuatro capítulos sobre el fenómeno del 'true crime'

En una España sedienta de crónica negra de casos reales, una periodista investiga todo tipo de crímenes durante once años. Una huida hacia adelante sostenida por la demanda del público por el género del 'true crime', que devora durante horas frente al televisor. Esta es la sinopsis (o, al menos, todo lo que se ha dado a conocer hasta ahora) de la nueva serie de Los Javis, 'Crimen en España', una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Suma Content (la productora de Los Javis) que cuenta con la participación de Atresmedia, que la difundirá a través de sus plataformas.

Creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafred, cuenta también con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva; Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, y, evidentmente, con el sello inconfundible de Javier Calvo y Javier Ambrossi. El día 31 de agosto, tres semanas después de que se conociera que Macarena García interpretaría a la reportera y protagonista de la serie, Navàs se convertía en uno de los escenarios del rodaje.

Recreación de una fiesta popular, el día del rodaje de la serie 'Crimen en España'. / Ajuntament de Navàs

La plaza de l'Església de Navàs

El día 21, el Ayuntamiento de Balsareny se hacía eco de la llamada de figurantes (remunerada) para el rodaje del último día de agosto en Navàs. En el anuncio, se especificaba que la serie, de ficción, recreaba la plaza de un pueblo del año 1992 y Casals afirma que participaron unos "sesenta o setenta" habitantes de ambas localidades, además de la cincuentena de personas del equipo de producción. "Eran unos 120", continua.

Cartel de la peluquería de ficción, durant el rodaje en Navàs. / Ajuntament de Navàs

Ese mismo día 31, el Ayuntamiento de Navàs mostraba algunas imágenes. Una recreación de una fiesta popular con gigantes, un acto ante la parroquia Sagrada Familia, un despliegue de la Guardia Civil y el cartel de una peluquería. "Fue como volver atrás en el tiempo", afirma Casals.

Uno de los coches de la Guardia Civil en Navàs, durante el rodaje de la nueva serie de Los Javis. / Ajuntament de Navàs

La imagen más distintiva, sin embargo, es la del cartel de un establecimiento ficticio: "Casa Chimo mas barato". Chimo, en valenciano, abreviatura de Joaquim, indica su localización: "La serie está ambientada en la Comunidad Valenciana", ha confirmado Casals.

Establecimiento ficticio del rodaje de la nueva serie de Los Javis, que hace pública la localización, La Comunidad Valenciana. / Ajuntament de Navàs

Una característica que comparte con otra serie en rodaje del dúo del cine nacional: 'Las vecinas'. Dirigida por Natalia Boadas, Almudena Monzú y Javier Ferreiro, también ha sido producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content y que explicará la complicada relación de las dos vecinas Josefina y Teresa. El conflicto entre ambas, que recuerda al caso real de 'Las vecinas de Valencia', las llevará a los tribunales y, gracias a Los Javis, a la pantalla.

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Ambas propuestas, previstas para 2027, llegan en un momento de éxito para Ambrossi y Calvo. Después de la buena acogida de series como 'Veneno', 'Mariliendre', 'Cardo', 'La Mesías', 'Yo siempre a veces' o 'Vestidas de azul', Los Javis traen el próximo 25 de septiembre 'La bola negra' a la gran pantalla, seleccionada para representar a España en los Premios Oscar 2027, junto con 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa. Una trayectoria brillante que se espera continúe con la producción de 'Crimen en España', rodada parcialmente en Navàs.