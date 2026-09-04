Focus levanta el telón de su 40 aniversario con un nuevo récord: 534.000 espectadores la última temporada

Todavía no han empezado las obras en para levantar Genesis, el nuevo teatro y escuela de Focus en las antiguas oficinas de la compañía en el 22@. El retraso se debe a la falta de unos permisos pero eso no impidió que la presentación de la nueva temporada del grupo que controla el Romea, el Goya, el Condal y La Villarroel en Barcelona fuera una celebración. La temporada 2026-2027 contará con 60 espectáculos en los cuatro teatros de la capital catalana y un presupuesto de 14,5 millones d’euros que consolida la mayor inversión en teatro del Grup Focus, según ha explicado su CEO Isabel Vidal quien anunció las buenas cifras de la temporada anterior con nuevo récord: 534.000 espectadores en sus teatros y una recaudación de 14.770.359 millones de euros. "Las cifras reflejan la confianza del público en nuestro proyecto y reafirman la contribución de Focus al desarrollo cultural del país", ha destacado. Vidal celebró también las 356 representaciones fuera de Barcelona "fruto de la voluntad de ampliar el alcance territorial de nuestras producciones.”

Daniel Martínez de Obregón, Presidente del Grupo Focus que despidió el acto recordó al recientemente fallecido Ángel Alonso, director teatral, fundador de La Villarroel a quien Martínez ha dedicado la presente temporada teatral que incluirá un homenaje a su figura. "Ya son cinco los años de buena fortuna y en este recorrido, de récord en récord, hoy hemos añadido un nuevo reto que nos obliga a no perder el paso, mantener el ritmo", señaló. "El teatro nos ofrece momentos de racionalidad emotiva y entretenimiento compartido que nos permiten tomar aire para sobrellevar las crisis existenciales de nuestro día a día". Y recordó que para él el teatro es emoción porque "en nuestra trayectoria hemos sufrido y gozado, hemos cometido errores y aciertos pero, sobre todo, han sido 40 años llenos de emociones. No hay nada más emocionante que levantar el telón en cada función y en cada teatro".

Como es habitual grandes intérpretes nutren la temporada del 40 aniversario de Focus pero destaca la incorporación, la del actor argentino Leonardo Sbaraglia, que se ha prodigado más en el cine y televisión, con 'Los días perfectos'. Será su debut teatral en Barcelona tras ser muy aplaudido en Madrid encarnando en solitario a un hombre reflexiona la transformación del deseo y del amor en la vida matrimonial en esta pieza basada en la novela homónima de Jacobo Bergareche dirigida por Daniel Veronese.

La Villarroel

Más allá de las reposiciones como 'Primera llei de Newton' de Eu Manzanares, una recomendable propuesta sobre el mundo educativo ya en cartel, 'Dones de ràdio', de Cristina Clemente y 'Els fills', el drama de Lucy Kirkwood, La Villarroel estrenará 'Morning sun', aplaudida obra de Simon Stephens sobre tres mujeres de hoy diferentes generaciones que hablan de identidad, familia y feminidad en un montaje que llevará a escena Pau Roca con tres destacadas intérpretes: Míriam Iscla, Anna Güell y Raquel Ferri. Después llegará 'El niu' un drama de David Lindsay-Abaire dirigido por Pau Carrió sobre la pérdida de un hijo. Otro destacado estreno con mujeres protagonistas es 'Un lloc comú' una obra feminista de Joan Yago donde cinco personas que acompañaron a un escritor se reúnen antes de su entierro y descubren que fueron víctimas de un engaño. Rosa Gàmiz, Victòria Pagès, Sandra Monclús, Tamara Ndong, Laura Aubert protagonizan la obra dirigidas por Joan Arqué.

Teatre Romea

La histórica sala estrenará 'La promesa de l'alba', con Josep Maria Flotats encarnando a Romain Gary, polifacético y polémico autor de quien adapta sus memorias. En Navidades Àngels Gonyalons vuleve a escena con 'El retrat de Dorian Gray' en clave musical, uno de los éxitos del último Grec y en enero se estrenará 'El botí', versión catalana de 'Loop', famosa sátira de Joe Orton sobre la familia, la corrupción de las instituciones y la hipocresía moral protagonizada entre otros por Pere Arquillué, Albert Pérez, Maria Ribera, Joan Esteve, Marc Tarrida Aribau, Roberto G. Alonso. 'Gegant', el último éxito de Josep Maria Pou donde encarna al escritor Roald Dahl, empieza una gira por España este mes y volverá a la sala donde nació la producción a final de temporada.

Teatre Goya

Comedia y drama se combinan en este escenario donde vuelven 'Poncia', ya en cartel; 'El gran inquisidor', una producción de Focus protagonizada por Lluís Homar que fusiona teatro y música en directo; 'Un sogre de lloguer', divertida obra de Susanna Garachana y Jaume Viñas protagonizada por Joan Pera y 'Una idea genial', aplaudido vodevil de Sébastien Castro estrenada en el Condal en abril con un fantástico reparto. 'Panorama des del pont' de Arthur Miller se estrenará en octubre con una puesta en escena de Sílvia Munt que reivindica la tremenda actualidad de este clásico del siglo XX, un drama que combina temas como la inmigración ilegal, familia y deseos reprimidos que cuenta con David Selvas Jansana, como torturado estibador de Brooklin junto a un destacado reparto con Laura Conejero, Laura Gaja, Eduard Buch, Nil Cardoner y Jan D. Casablancas. Y Jordi Casanovas dirigirá el estreno de la premiada comedia dramática 'Les filles', de la argentina Ariadna Asturzzi sobre una madre con alzhéimer y tres hijas muy diferentes interpretadas por Maria Molins, Rosa Boladeras y Anna Sahun.

Teatre Condal

Los musicales y la comedia predominan como siempre en este escenario que ha levantado el telón con '53 domingos' de Cesc Gay. Joel Joan estrenará su nueva propuesta 'Bons i dolents', una obra creada, ininterpretada dirigida por el célebre actor que encarna a un hombre de 50 en crisis. Agnès Busquets, Oriol Casals, Ana Gago y Nesa Vidaurrázaga le acompañan en escena dirigidos por el 'crack' argentino Nelson Valente.

'Germans de sang', moderna producción del musical capitaneada por Daniel Anglès que triunfó la temporada pasada regresará en febrero. Y en noviembre llegará 'Ella era Anita', una obra impulsada por un equipo femenino inspirada en la figura de la puertorriqueña Chita Rivera, leyenda del teatro musical que triunfó en Broadway. Cuenta con Ester Bartomeu como protagonista. La sala repone una obra ya vista en Dau al Sec, 'Las trece' de Jaume Viñas impactante espectáculo a caballo entre el teatro documental y el musical sobre mujeres que lucharon en la Guerra Civil.

El teatro familiar cuenta con el regreso de dos éxitos a la cartelera: 'El fil invisible', basado en un popular libro de Míriam Tirado volverá al Goya y 'El monstre de colors', inspirado otro célebre texto creado por Anna Llenas, recalará en el Condal.