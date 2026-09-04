El correfoc estrenará una nueva Porta de l'Infern para la Mercè de 14 metros de ancho y 7 de altura

El correfoc de las fiestas de la Mercè de Barcelona estrenará una nueva Porta de l'Infern, que constará de una estructura escénica creada por el artista Daniel Esteban. Esta instalación, que estará ubicada en paseo de Gràcia y tendrá unas dimensiones de 14 metros de ancho y 7 metros de altura, quiere reivindicar la cultura popular.

Este proyecto, que parte de una estructura semicircular, estará formado por una amalgama de cuerpos humanos. En total, la instalación tendrá casi 1.000 cuerpos, fragmentados en extremidades como brazos, piernas o torsos. Este arco pesará unos 425 kilos y estará hecho de resina de poliester ignífuga, además de algunas piezas de cerámica. Esta parte se montará sobre una estructura, que pesará en total unos 3.000 kilos, sin contar los contrapesos.

Esta nueva Porta de l'Infern se estructura en tres partes. La primera es el gran arco exterior, formado por un conjunto de cuerpos entrelazados, los cuales no tienen rostro ni ningún elemento identificativo, ya que el propósito es que se fundan en una única masa homogenia. La segunda es otro arco, que mide unos 50 centímetros de ancho y tiene forma semicircular. Finalmente, hay un telón de 11 metros de ancho que se plega verticalmente y que, una vez se abra, quedará recogido en la parte superior de la puerta.

La nueva Porta a l'Infern medirá 14 metros de ancho y 7 metros de altura. / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Una mirada contemporánea del infierno

La propuesta de Esteban tiene una visión del infierno vinculada al cansancio, la apatía, la homogeneización y la sobreexposición a la violencia que caracterizan a la sociedad hoy en día. La amalgama de cuerpos representa esa sensación de pérdida de la identidad colectiva, a la vez que busca hacer reflexionar sobre esa constante exposición a imágenes de violencia a través de los medios y las redes sociales.

Delante de esta situación de catástrofe, el artista plantea la cultura popular y la organización colectiva como una posible respuesta: personas críticas que se organizan, van a asambleas y dedican tiempo a contruir un sentimiento de comunidad.

La instalación no incorpora ninguna representación de elementos de fuego o de la cultura popular, como demonios o bestias, precisamente para que sean las 'colles' las que tengan el protagonismo cuando crucen el arco.

La Porta de l'Infern ha sido creada con la participación de la Taula del Foc, donde se reúnen los representantes de las diferentes 'colles' de la ciudad.

La nueva Porta a L'infern estará compuesta de una amalgama de cuerpos fragmentados y quiere hacer reflexionar sobre la fuerza de la cultura popular. / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Estreno para la Mercè 2026

Esta nueva Porta de l’Infern está pensada para ser instalada en paseo de Gracia para el correfoc de la Mercè, que tendrá lugar el sábado 26 de septiembre. El montaje está previsto que dure unas seis horas durante la mañana del sábado y, después de las pruebas de iluminación y pirotecnia, debería estar listo para su estreno a las 18.00 h con el Correfoc infantil y a las 20.30 h con la Ceptrotada y el Correfoc de la Mercè.

Noticias relacionadas

Antes del inicio del correfoc habrá un espectáculo pirotécnico y sonoro, que simbolizará la apertura de esta puerta a otro mundo para que salgan los demonios y su fuego. Este año, la casa pirotécnica Estalella ha sido la encargada de diseñar el espectáculo pirotécnico.