Celine Dion trae a Europa el modelo Las Vegas: 26 conciertos en París para un retorno épico

Su canción de mayor éxito, ‘My heart will go on’, la de ‘Titanic’, fue descrita como “la segunda peor tragedia provocada por el legendario transatlántico”, que “sigue atormentando a la humanidad tantos años después”, así como la tercera canción “más odiosa de la historia” (según la revista ‘Maxim’). La crítica cultural Cintra Wilson escribió que el tema consistía en “empalagosos maullidos” y añadió que “mucha gente preferiría que la procesara el aparato digestivo de una anaconda a tener que ser Celine Dion por un día”. Para ‘The Independent’, su música en general era propia de “abuelas, hombres con esmoquin, niños obesos, vendedores de móviles y asiduos a los centros comerciales”.

El escarnio a Celine Dion, por sensiblera, afectada y cursi, es un clásico de la cultura pop y de la crítica musical. Pero, como si oyera llover, ella fue primero la voz más vendedora de la francofonía y de Canadá, y hoy figura en el Top 20 de los artistas que han despachado más discos en todo el mundo (200 millones). Y, pasado un periodo de crisis personal, derivada de su salud, emerge con renovados poderes en esa residencia de 16 actuaciones en el Plenitude Arena, de París (30.000 asientos), que arrancará el 12 de septiembre y que tendrá una segunda fase el próximo mayo con 10 conciertos más.

Celine Dion llegando al Hotel Le Royal Monceau en París, este agosto. / SIMON WOHLFAHRT / AFP

Son así 26 ‘shows’ y un total de 780.000 entradas vendidas. La demanda multiplicó esos números, ya que el sistema registró nueve millones de solicitudes de ‘tickets’. El formato estable, aunque adecuado a sus circunstancias actuales, no es nuevo para ella. Celine Dion es la reina de las residencias en Las Vegas, en cuyo Caesars Palace ofreció sendas tandas para la historia: 711 conciertos de ‘A new day…’ (2003-07) y otros 427 de ‘Celine’ (2011-19), batiendo récords de recaudación en la ciudad de los casinos (681 millones de dólares en total).

Entrenamiento exhaustivo

Pero, en su regreso, prima la mirada a su salud y a su remontada, después de que se le diagnosticara una enfermedad rara que por poco terminó con su carrera: el Síndrome de la Persona Rígida, afección neurológica que afecta a una o dos personas por millón. Un calvario que ella reflejó sin escatimar detalles, ni escenas de angustia muy visibles, en el documental ‘Soy Celine Dion’ (2024). El síndrome no solo comporta espasmos y dolores, sino incapacidades vocales que ella se ha empleado ahora en cortocircuitar entrenándose a fondo con fisioterapia, pilates, danza clásica y prácticas para estirar los músculos de la laringe y la faringe.

Celine Dion no se resignó y fue un aviso su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, hace dos veranos, cuando cantó el ‘Hymne à l’amour’, de Édith Piaf, desde el primer piso de la torre Eiffel. Desde entonces, se ha acallado el criticismo y prima el reconocimiento a la artista que lucha por recomponerse tras un grave revés médico. Su regreso no causa mofa, sino más bien admiración y apoyo moral.

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Invita, además, a reflexionar sobre el concepto de buen gusto en la música, cuestión que el crítico Carl Wilson desarrolló en su muy comentado libro ‘Let’s talk about love’ (2014, en castellano, ‘Música de mierda’, Ed. Blackie Books), donde cogía a Celine Dion como modelo y síntoma. Para Wilson, ella encarna una pureza de espíritu y una sinceridad expresiva asociada a las clases populares (en su caso, enraizada en la cultura tradicional quebequesa), una emotividad genuina que es un antídoto al cinismo y al postureo, y cuyo rechazo responde a una clave clasista, elitista y esnob. Los nueve millones de compradores tentativos de localidades estarán de acuerdo.