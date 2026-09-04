Aitana, entre la intimidad y la euforia en la primera noche del ‘Cuarto azul’ en el Palau Sant Jordi

El ‘Cuarto azul’ de Aitana cobró forma este viernes en el Palau Sant Jordi, con su cama blanca inmaculada y su evocación del paraíso infantil extraviado. Asistimos ahí al proceso evolutivo, de la Aitana niña y anónima a la Aitana adulta y ‘superestrella’, dejando atrás la melancolía y disfrutando del presente, que es allí donde vive la cantante de Sant Climent del Llobregat, y no le va mal.

Si el verano pasado, en el Estadi Olímpic, Aitana repasó su trayectoria, esta vez mandó el último álbum, del que sonaron 15 de sus 18 canciones. Predominio femenino adolescente y veinteañero en el Sant Jordi. Y ella, Aitana, con su vestido blanco de vuelos románticos, saliendo del escondrijo para abrir con ‘6 de febrero’, canción de rupturas y reproches (“Sí, perdí, ¿qué más da? / Te creí, que lástima”). Mucho melodrama y mucha tragedia ‘teen’ para empezar, con ‘Segundo intento’ y ‘Duele un montón despedirme de ti’, temas sujetados por fibras synth-pop. En escena, una docena de bailarines pasavolantes y un cuarteto de músicos situados en un flanco.

Aitana fue, cómo no, la vecina del tercero segunda venida a más que se muestra sorprendida con su buena estrella, al tiempo que no se priva de presumir de sus logros: hizo notar que se estrenó en el Sant Jordi en 2018, con medio aforo, que tiempo después ya llenó el recinto completo y que en la gira ‘Alpha’ redobló la convocatoria dos ‘sold outs’, preludio de los cuatro de estos días. “Una locura, estoy demasiado feliz”, exclamó (en un castellano muy ‘Latam’, tras dar la “bona nit, Barcelona” en catalán) y, como Rosalía hace unos meses, aseguró que “actuar en casa” es lo que la pone “siempre muchísimo más nerviosa”.

El concierto avanzó a través de una tenue oscuridad, en el camino hacia la luz, anidando en la vaporosa canción titular del disco, que ella interpretó entre sábanas y recostada, una posición poco óptima para el arte del canto. Hubo un bloque miró fugazmente a ‘11 razones’ (2020), con complexión pop-rock, y otros dos con material (más sustancioso) de ‘Alpha’ (2023). Del house de ‘Los Ángeles’ al envoltorio erótico-festivo de ‘miamor’, donde Aitana reprodujo los movimientos de pelvis y cadera, estirada en el escenario, que tanto dieron que hablar hace tres temporadas. Todo pasa, oigan. Para abordar la pieza más antigua, ‘Vas a quedarte’ (una de esas baladas que chiflan a su ‘fandom’ de siempre), se quedó sola, demostrando llena el escenario.

A Aitana le sobran las tablas y combinó la cercanía y los planos vacilones, andando con modos de diva (en ‘Gran Vía’, su dueto con Quevedo) y convirtiéndose acto seguido en la chica humilde que se emociona recibiendo obsequios de las primeras filas: una silueta de sí misma con la camiseta del Barça (de cuando tenía 15 años), una bandera de Sant Climent, ramos de flores… Y con ‘Mon amour’ y ‘Las babys’ (con su préstamo del noventero ‘Saturday night’, de Whigfield), el espectáculo paso a su fase más descocada: el cuerpo de baile en pijama, abriendo su tontorrona coreografía a espontáneos salidos del público.

Es costumbre dejar para el final los números antiguos, pero Aitana reunió seis temas de ‘Cuarto azul’ para el largo bis, lo cual lo dice todo. Hubo ahí más escenas tipo ‘en la cama con Aitana’ y, cerrando, su parte “favoritísima” del ‘show’, la de ‘Chica perfecta’, ‘Conexión psíquica’ y ‘Superestrella’. Sí, ‘hits’ sin paliativos con los que nos dio a entender que, por mucho que añore la seguridad del ‘cuarto azul’ de su niñez, en el presente se le ve la mar de feliz.