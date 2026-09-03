Los Verdi inauguran sus dos nuevas salas este sábado con Rodrigo Sorogoyen y Victoria Luengo

En una época en la que muchos aseguran que los cines acabarán desapareciendo frente a las plataformas de 'streaming', es extraño ver el cierre de un supermercado para abrir salas de cine, pero el Verdi, ubicado en el barrio de Gràcia, es precisamente lo que ha conseguido.

Los Cinemes Verdi, que este año han celebrado su centenario, amplían sus instalaciones este sábado 5 de septiembre con la inauguración de dos nuevas salas, ubicadas en el local de al lado, donde antes había un supermercado.

Esta apertura provoca que el espacio pase de 1.550 a 1.750 butacas, que ayudarán a incrementar el número de visitantes, que el año pasado superó los 500.000 espectadores.

Para celebrar esta ampliación, una de las salas dará inicio a su actividad con una sesión matinal de la película 'El ser querido' (2026), además de celebrar un coloquio presencial con el director, Rodrigo Sorogoyen, y la actriz Victoria Luengo, que protagoniza el film junto a Javier Bardem.

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Los Verdi, que abrieron el 11 de febrero de 1926, han celebrado este año su centenario con actividades conmemorativas de este siglo de historia, con proyecciones gratuitas en bibliotecas de Barcelona, exposiciones, el estreno del documental 'La vida es Verdi', dirigido por Berta García Lacht y coproducido por Isabel Coixet, o la elaboración de un libro sobre la historia de estos cines emblemáticos de la ciudad. Además, este 2026 los multicines celebraron la décima edición del BCN Film Fest, con una sección dedicada al centenario.