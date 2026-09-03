Rodrigo Sorogoyen, Los Javis y Alauda Ruiz de Azúa se juegan el billete español a los Oscar: las tres películas preseleccionadas por la Academia

Tres pesos pesados. La Academia de Cine ha preseleccionado El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) y La bola negra (Los Javis) para representar a España en los Oscar. Así lo acaba de comunicar Miriam Garlo, que hizo historia al convertirse en la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya. La institución que dirige Fernando Méndez-Leite confirmará el 16 de septiembre la cinta que tomará el testigo de Sirât, de Oliver Laxe. La escogida, después, tendrá que superar la criba de Hollywood para llegar a la gala que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el famoso Teatro Dolby.

Rodrigo Sorogoyen vuelve a mirar a una familia rota en El ser querido. Javier Bardem encarna a Esteban Martínez, un prestigioso director de cine con un pasado marcado por la violencia y los excesos que ofrece un papel protagonista en su nueva película a Emilia, su hija, interpretada por Victoria Luengo, con la que apenas ha mantenido relación durante años. El rodaje se convierte así en el terreno para un reencuentro envenenado por las heridas del pasado. Escrita por Sorogoyen junto a su colaboradora habitual Isabel Peña, la película tuvo su estreno mundial en la competición oficial del Festival de Cannes, aunque se marchó sin premio. El madrileño llega, en cualquier caso, con uno de los currículos más sólidos del cine español reciente: El reino consiguió siete Goya y As bestas arrasó con nueve, mientras que su cortometraje Madre llegó a estar nominado al Oscar en 2019. Hollywood, por tanto, no es territorio desconocido para él.

Javier Bardem y Victoria Luengo, junto a Rodrigo Sorogoyen en el rodaje de 'El ser querido'. / MANOLO PAVÓN

Alauda Ruiz de Azúa se cuela en la carrera por el Oscar con Los domingos. La directora vasca, una de las voces más destacadas de la nueva generación del cine español, presenta una historia familiar atravesada por la fe, los vínculos y las tensiones íntimas. La película sigue a Ainara, una joven de 17 años que comunica a su familia su intención de convertirse en monja de clausura, una decisión que obliga a todos sus miembros a enfrentarse a sus propias creencias y contradicciones. Tras el éxito de su debut, Cinco lobitos, Ruiz de Azúa confirma su ascenso con una historia que ya ha conquistado importantes reconocimientos: Los domingos se alzó con la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y posteriormente fue una de las grandes triunfadoras de los Premios Goya, donde logró, entre otros, los galardones a mejor película, dirección y guion original.

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La bola negra llega a la carrera por el Oscar con un aval internacional de peso: el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Javier Calvo y Javier Ambrossi ganaron en mayo ese reconocimiento, ex aequo con Paweł Pawlikowski por Fatherland. La película entrelaza las vidas de tres hombres en tres momentos de la historia de España (1932, 1937 y 2017) unidos por la sexualidad y el deseo, bajo la sombra de una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca. En el origen del proyecto está también La piedra oscura, la celebrada obra teatral de Alberto Conejero sobre Rafael Rodríguez Rapún, último amor del poeta, que firma el guion junto a los dos directores. Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas encabezan un reparto en el que aparecen además Penélope Cruz y Glenn Close.