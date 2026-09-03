Peter Jackson, Danny De Vito y Amy Irving recogerán el Gran Premi Honorífic del festival de Sitges

El cineasta neozelandés Peter Jackson regresará al festival de Sitges nada menos que 34 años después de visitarlo con 'Braindead: tu madre se ha comido a mi perro', clásico de su época dedicada a la comedia 'gore' y no a la visualización fastuosa de la Tierra Media de Tolkien. Lo hará para recoger un merecido Gran Premi Honorífic, presentar una proyección en 4K del citado éxito 'splatter' y, de paso, conversar con el mago de los efectos especiales de maquillaje Rick Baker sobre King Kong, monstruo mítico (y logo del festival de Sitges) al que se celebrará no con la versión de Jackson, sino con la producida por Dino de Laurentiis hace ahora medio siglo.

También tendrá Gran Premi Honorífic el legendario Danny DeVito, actor cinematográfico y televisivo de importante versatilidad (de gran apoyo cómico en 'Tras el corazón verde' a trágico Pingüino en 'Batman vuelve'), además de director talentoso (sobre todo en 'Matilda', que cumple 30 años y podrá verse en el festival) y productor con olfato. En una de sus mejores apuestas, 'Traffic', de Steven Soderbergh, participaba Amy Irving como esposa del juez encarnado por Michael Douglas. La actriz debutante en 'Carrie', título al que se homenajea este año, tendrá también el máximo galardón de Sitges por películas como las citadas u otra muestra de terror paranormal de De Palma, 'La furia', que tendrá una proyección especial.

En cuanto a las Màquinas del Temps, las recogerán talentos como Takashi Shimizu, clásico del 'j-horror' por 'La maldición (The grudge)'; el coreógrafo de artes marciales Yuen Woo-ping ('Matrix', 'Tigre y dragón', 'Kill Bill'); el oscarizado montador (además de gran recuperador de cine de culto) Bob Murawski, y el director de 'Commando' y 'Ojos de fuego', Mark L. Lester. Además, Alejandro Amenábar recogerá el Méliès Career en el año de celebración del 30º aniversario de 'Tesis'.

En la rueda de prensa del jueves, día 3, Mònica Garcia Massagué, directora de la Fundació Sitges, ha querido destacar también las presencias ("que no tendrán premio, porque ya se lo dimos en ediciones anteriores") de Nicolas Winding Refn y Pino Donaggio, director y compositor musical, respectivamente, de 'Su propio infierno' (también oiremos música de Donaggio en 'Ferine', por cierto), que harán una 'masterclass' hablando sobre su colaboración, o el actor Michael Ironside, uno de los mejores tipos duros que haya dado el cine, que presentará sesión especial de 'Scanners', de David Cronenberg, en una edición marcada por los poderes mentales extraordinarios. Presencias que vienen a sumarse a las ya anunciadas del director Robert Eggers ('La bruja'), premio Màquina del Temps, y la actriz Bárbara Rey, premio Nosferatu de la sección Brigadoon por su contribución a nuestro fantástico en filmes como 'El buque maldito' y 'Carne apaleada', que formará parte de la sección Seven Chances.

Y avalancha de películas prometedoras

Por primera vez, una directora nacional tendrá el privilegio de inaugurar el festival: Carlota Pereda ('Cerdita', 'La ermita') con 'Found alive', protagonizada por Chloë Grace Moretz como una superviviente de secuestro que se convierte en mentora de una joven recién rescatada. La clausura será 'Wicker', de Alex Huston Fischer y Eleanor Wilson, con Olivia Colman como una pescadera de la época medieval a la que le tejen un novio ideal: Alexander Skarsgård.

En la sección oficial a competición destacan los estrenos mundiales de 'Salitre', historia familiar terrorífica de Norma Vila, y 'El exterior', ciencia ficción claustrofóbica de Víctor Moreno. Ángel Sala, director artístico del festival, destacó también en vídeo pregrabado otra película de autoría femenina, 'Océano Titánico', de Konstantina Kotzamani, "mezcla de espíritu mediterráneo con Japón y una historia muy femenina de falsa fantasía"; la esperada 'Wildwood', ambiciosa apuesta del estudio de animación Laika; 'Company', nueva película como director de Casey Affleck; el 'slasher' de supervivencia 'River', de Joshua Giuliano, "una de las sorpresas del año", según Sala; 'Onslaught', de Adam Wingard, especie de extensión del universo de supersoldados de su querida 'The guest'; 'Sheep in the box', la ciencia ficción emocional sobre IA del gran autor japonés Hirokazu Koreeda; 'Full Phil', el "chiste absurdo de hora y poco" que el aquí inevitable Quentin Dupieux ha rodado con Woody Harrelson y Kristen Stewart (además, el padre de Flat Eric estará en Noves Visions con la animada 'The vertige'). Entre las apuestas de Mònica Garcia Massagué, la realmente prometedora 'Buddy', de Casper Kelly, conversión del imaginario de la tele infantil en un paisaje de pesadilla.

Ya en el apartado de Noves Visions, Sala destacó 'The arrow at rest at every Instant of its flight', de Theodore Schafer, producción de Jane Schoenbrun, de quien podrá verse su 'Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma' en la sección Sitges Collection; 'The glorious dead', nueva apuesta de la familia Adams (que no Addams) en la que se alejan de su 'folk horror' habitual; 'Zi', de Kogonada, "pequeña epopeya de ciencia ficción sobre la virtualidad y la identidad", o 'Sick', de Agata Trzebuchowska (la actriz de 'Ida'), según Sala con los "20 minutos más aterradores de todo el festival".

La sección Òrbita, más orientada al 'thriller', contará con la producción de Luc Besson 'Father Joe', que enfrenta a un capo de la mafia (Al Pacino) con un sacerdote exmilitar (Kiefer Sutherland); la traslación a Tokio de la extraña saga 'Teniente corrupto' a cargo de Takashi Miike; 'Gummy', de J. Prada, con Javier Botet como asesino en serie, o 'Dante', de Hugo Ruiz, descenso a los infiernos urbanos que fue estrenado con una gran recepción en el festival de Tribeca. El apartado no competitivo Sitges Collection reunirá títulos como 'Hope', de Na Hong-Jin, festival de ciencia ficción y acción; la película de serpiente gigante 'Boiúna: La leyenda del Amazonas', de Mike P. Nelson; 'Family movie', terror metacinematográfico en el que Kevin Bacon dirige a su propia mujer (Kyra Sedgwick) y su hija (Sosie Bacon); 'Rogue trooper', la película de animación de acción militar de Duncan Jones, o 'Whalefall', de Brian Duffield, con Austin Abrams engullido por un cachalote y con solo una hora para salir antes de que se le acabe el oxígeno.

Por otro lado, el festival confirmaba hace unos días que la sección Panorama, escaparate amplio de tendencias del 'fantastique', reunirá títulos como 'Posthumous', de Josh Tanner, en la que se cruzan cintas de VHS, esoterismo y trauma familiar; 'Ferine', de Andrea Corsini, aparente revisión de 'El beso de la pantera' con ansiedad maternal añadida; 'American dollhouse', de John Valley, un 'slasher' como los de antes, pero reflejo de los Estados Unidos de ahora; 'What happened to Doris?', de Nick Simon, exploraciòn del supuesto suceso paranormal que inspiró 'El ente', o 'Breeder', comedia negra sobre eugenesia de un director, Alex Goyette, curtido en YouTube y la comedia: ¿próximo Curry Barker?

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