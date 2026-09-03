Santiago Roncagliolo, tras los pasos de León XIV: "No he visto la luz, pero he entendido que no puedes vivir sin creer"

Santiago Roncagliolo (1975) tenía 11 años y estudiaba en un colegio jesuita de Lima cuando el padre Jaime, el más viejo de los profesores y el encargado de custodiar pelotas y tableros de ajedrez, repetía de forma sistemática la misma infame coreografía: lo sentaba en sus rodillas, le palmeaba los muslos con su mano pegada a la entrepierna y le acariciaba el cuello. También le llamaba "mi currinchín" mientras le preguntaba si se portaba bien o tenía malos pensamientos. No era el único, claro. Había más "currinchines".

"Tardé más de tres décadas en comprender que lo que hacía el padre Jaime estaba mal [...]. Me impactó descubrir que uno podía sufrir abusos sin darse cuenta", escribe ahora en 'El pastor y los lobos' (Seix Barral), investigación a ritmo de thriller en la que, siguiendo los pasos que llevaron a Robert Prevost a convertirse en el papa León XIV, el escritor y novelista se reencuentra con su propio pasado y se descubre buscando desesperadamente algo en lo que creer. A pesar del padre Jaime. A pesar de todo. "Mientras investigaba empecé a recordar mi propia educación católica y lo que significaba para mí creer: era un escudo contra el miedo, un alivio frente al dolor y una fuente de sentido. Son cosas que he echado de menos en un mundo que ahora mismo parece carecer de sentido", explica en conversación con EL PERIÓDICO.

Santiago Roncagliolo, autor de 'El pastor y los lobos' / FERRAN NADEU

'El pastor y los lobos', recuerda el peruano afincado en Barcelona, nació en un intento por comprender cómo diantres un tipo de Chicago que se había ido a vivir como misionero a Perú llegó a lo más alto del Vaticano, pero no tardó en bifurcarse hacia terrenos más personales y memorialísticos. Por un lado, una biografía sui géneris de Robert Prevost, el sacerdote que desde Chiclayo "trabajó con el lado oscuro, con los pecados de la Iglesia" y se ocupó de "gestionar y combatir abusos sexuales, delitos financieros e incluso casos en los que un obispo habría enviado sicarios contra otros sacerdotes". Por el otro, la autobiografía de un escritor criado bajo la onda expansiva de la Teología de la Liberación que, años después, "intenta volver a creer en algo y quiere saber si, al menos, puede creer en este hombre". ¿Lo consigue? Veamos. "No he visto la luz, no voy a la misa todos los domingos, pero he entendido que no puedes vivir sin creer y que no puedes creer solo en lo que entiendes", asegura.

Misioneros y delincuentes

Para llegar hasta el 8 de mayo de 2025, momento en que la fumata blanca anuncia la elección de Prevost como sucesor de Francisco, Roncagliolo —y, en cierto modo, también el nuevo Papa— han de pasar primero por el escándalo del Sodalicio de Vida Cristiana, organización ultracatólica con un penoso historial de abusos sexuales liquidada en 2025, y ese supuesto caso de encubrimiento que se reveló como una campaña difamatoria contra León XIV impulsada por sectores ultraconservadores. "La Iglesia es una institución humana y contiene lo mejor y lo peor de los seres humanos. Eso es precisamente lo que me encontré durante mi investigación: misioneros y laicos que me conmovieron y delincuentes capaces de destruir la vida de niños”, resume el escritor. "El bien existe, pero no funciona como en las películas de superhéroes. Nadie es completamente bueno todo el tiempo frente a otros que son completamente malos”, añade acto seguido.

Santiago Roncagliolo, autor de 'El pastor y los lobos' / FERRAN NADEU

Entre intrigas vaticanas, luchas de poder e intentos por pegar la oreja al cónclave que eligió a Prevost para "terminar con la guerra interna" que enfrenta a tradicionalistas y progresistas, Roncagliolo sigue el camino de Prevost hasta Roma y desanda el suyo propio para reencontrarse con los pedazos de una familia rota, hecha trizas. "Me di cuenta de que muchas de las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia que conocí tenían figuras paternas débiles, alcohólicas, enfermas, lejanas, distantes o rotas. En una sociedad patriarcal y machista, la ausencia de esa figura puede hacer que un chico se sienta completamente perdido. Y la Iglesia te ofrece comunidad, sentido y la sensación de pertenecer a algo más grande que tú", explica.

De ahí, asegura, la necesidad de entender "qué ocurre en el corazón y en la cabeza de las personas para que crean". En cualquier cosa. En lo que sea. "La razón ha dejado de proporcionar respuestas a la soledad, la ansiedad, la incertidumbre o el mal. Como dice Byung-Chul Han, el 'mindfulness' y las terapias holísticas son una especie de versión capitalista de la religión: una forma de obtener la parte amable, un masaje contra el estrés, sin comprometerte con nada ni con nadie", ilustra.

Francisco era consciente de que cada vez que hablaba provocaba enormes repercusiones y de que dentro de la Iglesia existía un riesgo de cisma. Necesitaba a un hombre discreto"

De León XIV, heredero ideológico del papa Francisco, Roncagliolo ha descubierto que es "narrativamente muy complicado", un personaje "muy difícil de describir porque prácticamente nunca habla". "Es todo lo contrario que Francisco, que era prácticamente un titular hecho hombre", asegura. Y precisamente por eso, añade, es el sucesor perfecto. "Francisco era consciente de que cada vez que hablaba provocaba enormes repercusiones y de que dentro de la Iglesia existía un riesgo de cisma. Necesitaba a un hombre discreto, capaz de resolver situaciones muy complicadas sin generar constantemente nuevas olas", defiende.

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Sobre los abusos en el seno de la Iglesia católica, lacra que se arrastra desde hace decenios, una reflexión y una advertencia. "Es imposible saber si hay una solución o no, pero si no la hay es el fin de la Iglesia. Si se generaliza la idea de que en sus colegios los niños van a ser abusados y sus abusadores protegidos, eso es veneno", zanja.