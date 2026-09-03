'Les arts en marxa' lleva el teatro profesional a 11 pueblos de Catalunya sin espacios escénicos

La iniciativa 'Les arts en marxa', que este año celebra su 2ª edición, llevará el teatro profesional a 11 pueblos pequeños de Catalunya que no cuentan con espacios escénicos.

El proyecto, que empezará en Calders (Barcelona) el 5 de septiembre y durará hasta el 25 de octubre, llevará un camión-teatro con un escenario desplegable y autosuficiente por las 4 demarcaciones catalanas, han informado los impulsores en un comunicado de este miércoles.

'Les arts en marxa', dirigido específicamente a municipios de menos de 5.000 habitantes, quiere "garantizar el acceso a la cultura profesional más allá de los grandes núcleos urbanos".

La gira presentará nuevamente 'Òpera per tutti', que ya protagonizó la primera edición, dirigida por Edu Pericas, que combina humor y ópera clásica para acercar el género de forma "accesible, lúdica y desacomplejada".

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Después de Calders, pasará por Campdevànol y Bàscara (Girona), Aitona (Lleida), Vinyols i els Arcs (Tarragona), Bagà (Barcelona), Riba-roja d'Ebre (Tarragona), Sant Llorenç d'Hortons y l'Esquirol (Barcelona), el Pont de Suert (Lleida) y Copons (Barcelona).